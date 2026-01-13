Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home

Lielākai jaudai. K 7 Premium Power Flex Home augstspiediena mazgātājs ar PremiumFlex šļūteni, Vario Power stobru, šļūtenes spoli un G 180 Q pistoli. Iekļauts komplekts mājai.

Ar K 7 Premium Power Flex Home augstspiediena mazgātāju ar pareizo spiedienu var notīrīt jebkuru virsmu. To var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tas nozīmē, ka lietotājs saņem atbalstu, kā arī praktiskus padomus, ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā noderīgas papildfunkcijas, piemēram, lietošanas konsultantu vēl labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai. K 7 Premium Power Flex Home ir aprīkots ar ūdensdzeses motoru, un tas ir paredzēts biežai tīrīšanai, kā arī cīņai ar smagu piesārņojumu, kas uzkrājas, piemēram, uz celiņiem, peldbaseiniem, velosipēdiem vai lieliem automobiļiem. Plašajā aprīkojuma klāstā ietilpst pistole ar praktisku Quick Connect adapteri, lai izmantotu PremiumFlex augstspiediena šļūteni, uzticams ūdens filtrs, kas aizsargā sūkni, Vario Power stobrs (VPS) un dubļu frēze, kurai ir rotējoša punktveida strūkla. VPS spiediena iestatījumu var regulēt ar vienkāršu pagrieziena kustību, un dubļu frēze ātri nomazgā pat visnoturīgākos netīrumus. Citas priekšrocības – šļūtenes spole, Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa sistēma, alumīnija teleskopiskais rokturis un novietošanas pozīcija, kas gādā par vieglu piekļūšanu piederumiem. Iekļauts komplekts mājai ar T 7 virsmu tīrītāju un 1 litru akmens un fasādes tīrīšanas līdzekļa.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home: Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
Alumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home: PremiumFlex augstspiediena šļūtene
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home: Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Nepārspējams sniegums
  • Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 25.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 459 x 330 x 669

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Vario Power Jet uzgalis
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Sētas
  • Dārza un akmens sienas
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Automašīnas
  • Pārvietojamās mājas
  • Velosipēdi
  • Motocikli un motorolleri
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija