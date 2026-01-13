Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Power Flex Home
Lielākai jaudai. K 7 Premium Power Flex Home augstspiediena mazgātājs ar PremiumFlex šļūteni, Vario Power stobru, šļūtenes spoli un G 180 Q pistoli. Iekļauts komplekts mājai.
Ar K 7 Premium Power Flex Home augstspiediena mazgātāju ar pareizo spiedienu var notīrīt jebkuru virsmu. To var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tas nozīmē, ka lietotājs saņem atbalstu, kā arī praktiskus padomus, ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā noderīgas papildfunkcijas, piemēram, lietošanas konsultantu vēl labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai. K 7 Premium Power Flex Home ir aprīkots ar ūdensdzeses motoru, un tas ir paredzēts biežai tīrīšanai, kā arī cīņai ar smagu piesārņojumu, kas uzkrājas, piemēram, uz celiņiem, peldbaseiniem, velosipēdiem vai lieliem automobiļiem. Plašajā aprīkojuma klāstā ietilpst pistole ar praktisku Quick Connect adapteri, lai izmantotu PremiumFlex augstspiediena šļūteni, uzticams ūdens filtrs, kas aizsargā sūkni, Vario Power stobrs (VPS) un dubļu frēze, kurai ir rotējoša punktveida strūkla. VPS spiediena iestatījumu var regulēt ar vienkāršu pagrieziena kustību, un dubļu frēze ātri nomazgā pat visnoturīgākos netīrumus. Citas priekšrocības – šļūtenes spole, Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa sistēma, alumīnija teleskopiskais rokturis un novietošanas pozīcija, kas gādā par vieglu piekļūšanu piederumiem. Iekļauts komplekts mājai ar T 7 virsmu tīrītāju un 1 litru akmens un fasādes tīrīšanas līdzekļa.
Īpašības un ieguvumi
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnijaAlumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
PremiumFlex augstspiediena šļūteneElastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaPlug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|25.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|459 x 330 x 669
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Terase
- Sētas
- Dārza un akmens sienas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Velosipēdi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles