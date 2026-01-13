Augstspiediena mazgātājs K 3 Premium Power Control *EU
K 3 Power Control spiediena mazgātāja augstākās klases versijā ietilpst arī šļūtenes spole. Lietotnes konsultants sniedz padomus efektīvākiem tīrīšanas rezultātiem.
Tieši tā izskatās mūsdienīga augstspiediena tīrīšana: izpalīdzīgais Home & Garden lietotnes konsultants atbalsta lietotāju ar praktiskiem padomiem par katru tīrīšanas situāciju, lai iegūtu vēl labākus tīrīšanas rezultātus, izmantojot spiediena mazgātāju K 3 Premium Power Control. Lietotne piedāvā arī visaptverošu pakalpojumu, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher servisa portālu. Vēl viena praktiska iezīme: spiedienu var iestatīt tieši uz izsmidzināšanas kātiem un pārbaudīt G 120 Q Power Control izsmidzināšanas pistoles displejā. Tas nodrošina, ka katrai virsmai tiek izmantots ideāls spiediens. Pāreju no augsta spiediena uz mazgāšanas līdzekļa režīmu var veikt, nemainot izsmidzināšanas kātu, un mazgāšanas līdzekli var ātri un ērti uzklāt no iebūvētās mazgāšanas līdzekļa tvertnes. Kärcher K 3 Premium Power Control pārsteidz arī ar šļūtenes spoli ērtai lietošanai, izvelkamu rokturi ērtai transportēšanai un uzglabāšanai, statīvu lielākai stabilitātei, piederumu turētāju, augstspiediena pistoli un kabeli, kā arī Kärcher Quick Connect sistēmu. Statīvu var izmantot arī kā otru rokturi.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanaiUz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta. Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ. Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Tīras tvertnes risinājums
- Tīrs un ērts: mazgāšanas līdzekļa tvertni var noņemt uzpildīšanai.
- Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|maks. 380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|340 x 281 x 677
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 7 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
