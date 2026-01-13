Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU

Ļoti kompakts un viegli transportējams – K 3 Compact augstspiediena mazgātājs viegla tipa netīrumiem mājās. 25 m²/h platības veiktspēja.

Lai gan K 3 Compact ir kompakts, tas piedāvā pilnu augstspiediena mazgātāja jaudu. Alumīnija teleskopiskais rokturis nodrošina, ka to var ērti novietot, lai ietaupītu vietu, un tas ir ļoti mobils. Aprīkots ar Quick Connect smidzināšanas pistoli, 6 m augstspiediena šļūteni, Vario Power smidzināšanas pistoli un ūdens filtru, K 3 Compact ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un viegla tipa netīrumiem uz dārza mēbelēm un instrumentiem, velosipēdiem un ap māju. Laukuma veiktspēja ir 25 m²/h.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU: Kompakta un viegla iekārta
Kompakta un viegla iekārta
Vienkārša pārvietošana un vietu taupoša uzglabāšana.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU: Teleskopisks rokturis
Teleskopisks rokturis
Alumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU: Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Iesūkšanas šļūtene izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem. Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Piederumu novietne uz iekārtas
  • Stobri vienmēr būs viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.6
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6
Izmēri (G x P x A) (mm) 264 x 256 x 450

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Teleskopisks rokturis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija