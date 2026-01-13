Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact *EU
Ļoti kompakts un viegli transportējams – K 3 Compact augstspiediena mazgātājs viegla tipa netīrumiem mājās. 25 m²/h platības veiktspēja.
Lai gan K 3 Compact ir kompakts, tas piedāvā pilnu augstspiediena mazgātāja jaudu. Alumīnija teleskopiskais rokturis nodrošina, ka to var ērti novietot, lai ietaupītu vietu, un tas ir ļoti mobils. Aprīkots ar Quick Connect smidzināšanas pistoli, 6 m augstspiediena šļūteni, Vario Power smidzināšanas pistoli un ūdens filtru, K 3 Compact ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un viegla tipa netīrumiem uz dārza mēbelēm un instrumentiem, velosipēdiem un ap māju. Laukuma veiktspēja ir 25 m²/h.
Īpašības un ieguvumi
Kompakta un viegla iekārtaVienkārša pārvietošana un vietu taupoša uzglabāšana.
Teleskopisks rokturisAlumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Mazgāšanas līdzekļa lietošanaIesūkšanas šļūtene izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem. Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Stobri vienmēr būs viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles