Akumulatora augstspiediena mazgātājs K 2 Battery komplekts
K 2 Battery augstas veiktspējas akumulatora darbināts spiediena tīrītājs ir ideāli piemērots plašam uzdevumu klāstam, bez nepieciešamības to pievienot strāvai. Komplektā ietilpst maināma 36 V baterija un lādētājs.
Nav pieejams pieslēgums strāvai? Nav problēma! Jaunās 36 V Platformas darbinātās akumulatoru iekārtas sniedz elastību uzkopšanā. Vai tās ir dārza mēbeles, atkritumu tvertnes, mazs auto vai pat neliela laiva - K2 battery ir ideāls instruments maza apjoma uzkopšanas darbiem ap māju. Izvēle starp standarta, palielinātās veiktspējas un mazgāšanas līdzekļa režīmiem ļauj lietotājam atšķirīgus tīrīšanas uzdevumus veikt ar tam atbilstošu spiedienu. Atšķirīgie darba režīmi tiek nodrošināti nomainot sprauslu. Vēl lielākai fleksibilitātei var tikt izmantoti alternatīvi ūdens avoti, izmantojot Kärcher iesūkšanas šļūteni. Reālā laika tehnoloģija sniedz informāciju par baterijas kapacitāti atlikušā darba laika minūtēs vai, esot glabāšanā, procentos. Ilgmūžīgā un jaudīgā Litija-jonu maināmā akumulatoru baterija un lādētājs ir iekļauti piegādes komplektācijā un ir savietojami ar citām Kärcher Battery Power Platformas iekārtām.
Īpašības un ieguvumi
36 V Battery Power maināmais akumulatorsReal Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojama ar visām 36 V Kärcher Battery Power platformas iekārtām. Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
Augstspiediena pistole ar spiediena indikatoruTriju dažādu smidzināšanas sobru klāsts nodrošina trijus dažādus darba spiedienus optimālam rezultātam dažādām virsmām. Augstspiediena pistoles displejs ļauj viegli kontrolēt izvēlēto spiediena līmeni.
Ūdens iesūkšanaSavietojams ar Kärcher iesūkšanas šļūteni, tīrīšanai bez savienojuma ar ūdensvadu. Iesūkšanas šļūteni iespējams nopirkt atsevišķi.
Mazgāšanas līdzekļa lietošana
- Iesūkšanas šļūtene izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Šļūtene, stobri un pistole ir ērti, kārtīgi un kompakti uzglabājami.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Spiediens (bar)
|maks. 110
|Spiediena diapazons
|Augsts spiediens
|Caurplūde (l/h)
|340
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|14 (5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (h)
|9
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|245 x 303 x 629
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Augstspiediena pistole: G 120 Q, pagarināts
- Vienas strūklas uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 4 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Iebūvēts ūdens filtrs
