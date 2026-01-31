Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home
Augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdensdzeses motoru K 7 WCM Car & Home jaudīgi un efektīvi nomazgā netīrumus no terasēm un transportlīdzekļiem. Iekļauts komplekts mājai un automašīnai.
Iespaidīgi jaudīgai tīrīšanai. K 7 WCM Car & Home ir ideāls uzkopšanas partneris biežai lietošanai un lieliem netīrumiem. Tā jaudīgais, ar ūdeni dzesētais motors nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza tehnikas un lielākiem transportlīdzekļiem. Mājas komplekts gādās par lielāku laukumu tīrīšanu bez šļakatām, tajā ir iekļauts T 7 virsmu tīrītājs un 1 litrs akmens un fasādes tīrīšanas līdzekļa. Komplektācijā redzēsiet arī rotējošo mazgāšanas birsti netīrumu slāņa noņemšanai, drāniņu, 1 litru automašīnas šampūna un putu uzgali, kas gādā par lielisku putu iedarbību un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu. Lai īpaši efektīvi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power stobru (VPS) var regulēt ar vienkāršu pagriezienu. Citas priekšrocības – dubļu frēze ar rotējošu punktveida strūklu, kas nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu bez jebkādiem kompromisiem pat attiecībā uz noturīgiem netīrumiem. Iebūvētais ūdens filtrs arī droši aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var uzglabāt uz pašas iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Akurāta uzglabāšanaŠļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Quick Connect sistēmaAugstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Lieli riteņiDrošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|23
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 355 x 946
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Stobra pagarinātājs
- Putu uzgalis: 0.3 l
- Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns "trīs vienā" RM 610
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Dārza un akmens sienas
- Āra pakāpieni
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi
