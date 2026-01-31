Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home

Augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdensdzeses motoru K 7 WCM Car & Home jaudīgi un efektīvi nomazgā netīrumus no terasēm un transportlīdzekļiem. Iekļauts komplekts mājai un automašīnai.

Iespaidīgi jaudīgai tīrīšanai. K 7 WCM Car & Home ir ideāls uzkopšanas partneris biežai lietošanai un lieliem netīrumiem. Tā jaudīgais, ar ūdeni dzesētais motors nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza tehnikas un lielākiem transportlīdzekļiem. Mājas komplekts gādās par lielāku laukumu tīrīšanu bez šļakatām, tajā ir iekļauts T 7 virsmu tīrītājs un 1 litrs akmens un fasādes tīrīšanas līdzekļa. Komplektācijā redzēsiet arī rotējošo mazgāšanas birsti netīrumu slāņa noņemšanai, drāniņu, 1 litru automašīnas šampūna un putu uzgali, kas gādā par lielisku putu iedarbību un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu. Lai īpaši efektīvi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power stobru (VPS) var regulēt ar vienkāršu pagriezienu. Citas priekšrocības – dubļu frēze ar rotējošu punktveida strūklu, kas nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu bez jebkādiem kompromisiem pat attiecībā uz noturīgiem netīrumiem. Iebūvētais ūdens filtrs arī droši aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var uzglabāt uz pašas iekārtas.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home: Akurāta uzglabāšana
Akurāta uzglabāšana
Šļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home: Quick Connect sistēma
Quick Connect sistēma
Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home: Lieli riteņi
Lieli riteņi
Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 23
Izmēri (G x P x A) (mm) 369 x 355 x 946

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Stobra pagarinātājs
  • Putu uzgalis: 0.3 l
  • Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns "trīs vienā" RM 610
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Vario Power Jet uzgalis
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Ūdensdzeses motors
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Car&Home
Pielietošanas veidi
  • Dārza un akmens sienas
  • Āra pakāpieni
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Automašīnas
  • Pārvietojamās mājas
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 7 WCM Car&Home rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

