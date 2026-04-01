Augstspiediena mazgātājs K 5 Smart Control WSK

K 5 Smart Control: augstspiediena mazgātājs ar Bluetooth, konsultantu lietotnē, pastiprinātas jaudas režīmu, G 180 Q Smart Control pistoli, 3-in-1 Multi Jet uzgali, šļūtenes spoli.

Pateicoties integrētajam Bluetooth, augstspiediena mazgātāju K 5 Smart Control var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tā nodrošina lietotājam optimālu atbalstu - izmantojot viedtālruni daudzos tīrīšanas uzdevumos var sasniegt vēl labākus rezultātus. Lietotne nodrošina daudzas noderīgas funkcijas, piemēram, pielietojuma konsultantu ar noderīgiem padomiem, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī Kärcher servisa portālu. Ierīcei ir arī pastiprinātas jaudas režīms, G 180 Q Smart Control pistole ar LCD displeju un 3-in-1 Multi Jet sprausla. Spiedienu var iestatīt tieši uz pistoles vai pārsūtīt uz pistoli no lietotnes, izmantojot tīrīšanas padomdevēju. LCD displejā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts, var aktivizēt paaugstinātas jaudas režīmu. Aprīkojumā ietilpst šļūtenes spole ērtai lietošanai, Plug 'n' Clean mazgāšanas līdzekļa sistēma, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis un glabāšanas vietas piederumiem.

Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
  • Palielinātas jaudas (Boost) režīms palielina tīrīšanas efektivitāti un ietaupa laiku.
  • Nodrošina spēcīgu tīrīšanu gadījumos, kad jāstrādā ar īpaši noturīgiem netīrumu traipiem.
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
  • Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozēšanai.
  • Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas.
  • Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
  • Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm.
  • Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
  • Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
nominālā ieejas jauda (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 20.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 402 x 306 x 588

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
  • Dārza šļūtene: 10 m

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
  • Āra pakāpieni
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Dārza un akmens sienas
Atrast K 5 Smart Control WSK rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

