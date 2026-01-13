Augstspiediena mazgātājs K2 Universal Edition *EU

K 2 Universal Edition augstspiediena mazgātājs ir paredzēts neregulārai lietošanai un pārliecinoši noņem vieglus netīrumus.

Neatkarīgi no tā, vai tās ir sienas, kas laika gaitā apaugušas ar sūnām, zaudējušas sākotnējo izskatu laikapstākļu ietekmē vai netīros dārza darbos, K 2 Universal Edition augstspiediena mazgātājam ar tā netīrumu pūtēju tie būs pa spēkam. Kompaktā ierīce ir ideāli piemērota visiem tīrīšanas darbiem mājās un pagalmā. Netīrumu pūtēja rotējošā strūkla noņem pat spītīgus netīrumus. Pateicoties mazajam svaram un iebūvētajam, ērtajam rokturim, jūs varat viegli transportēt K 2 Universal Edition uz nepieciešamo vietu. Ātrā savienojuma sistēma piedāvā papildu ērtības, jo tās ātrā savienošana ļauj trīs metrus garu augstspiediena šļūteni savienot ar ierīci un atvienot no tās, kā arī viegli iedarbināt pistoli. Visus iekļautos piederumus var viegli novietot K 2 Universal Edition. Tas ir iespējams, pateicoties ierīces gudrajām skavām. Pat strāvas kabeli var kārtīgi novietot integrētajā kabeļa turētājā.

Īpašības un ieguvumi
Integrēts kabeļa nodalījums
Integrēts kabeļa nodalījums
Kabeli iespējams uzglabāt kārtīgi un kompakti.
Ērta piederumu glabāšana
Ērta piederumu glabāšana
Augstspiediena šļūteni, stobru un pistoli iespējams viegli noglabāt, tos piestiprinot iekārtai.
Quick Connect sistēma
Quick Connect sistēma
Augstspiediena šļūteni iespējams vienkārši un ātri pievienot iekārtai un pistolei un atvienot no tām.
Kompakts izmērs un neliels svars
  • Iekārta ir viegli pārnēsājama un transportējama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) 110 / 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 182 x 280 x 390

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 3 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K2 Universal Edition *EU
Augstspiediena mazgātājs K2 Universal Edition *EU
