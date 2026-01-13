Augstspiediena mazgātājs K Mini *EU

Kärcher mazākais spiediena mazgātājs noņem netīrumus pavisam īsā laikā; tā kā mazgātājs ir viegls un praktiska izmēra, to var viegli transportēt un uzglabāt.

Kompakts un viegls: K Mini ir Kärcher mazākais spiediena mazgātājs. Pateicoties kompaktajam izmēram un mazajam svaram, to var viegli transportēt un uzglabāt. Mazais un jaudīgais aprīkojums ir lieliski piemērots ātrai un efektīvai balkonu, dārza un terases mēbeļu, kā arī velosipēdu un mazu automašīnu tīrīšanai. Darbs ar to ir pavisam vienkāršs: izsmidzināšanas pistoli, pagarinātāju un Vario Power izsmidzinātāju var samontēt tikai dažos soļos. Izmantojot Quick Connect sistēmu, viegli un ātri ievadiet šļūteni ierīcē un pistolē un pēc tam atkal laukā. Piecu metru īpaši plāna PremiumFlex augstspiediena šļūtene novērš kaitinošo mezglu veidošanos un tīrīšanas laikā garantē maksimālu elastību un kustību brīvību. Noņemams piederumu turētājs ļauj visas piegādātās daļas pareizi uzglabāt. Veicot tīrīšanu, strāvas kabeli var uztīt ap ierīces statīvu un turēt ar skavu. Tā kā K Mini ir maza ierīce, to var viegli uzglabāt gan iekštelpās, gan ārpus telpām.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K Mini *EU: Kompakta un viegla iekārta
Kompakta un viegla iekārta
Var viegli uzglabāt gan iekštelpās, gan ārpus telpām Viegli pārvietojams pielāgojamai tīrīšanai.
Augstspiediena mazgātājs K Mini *EU: Noņemams piederumu turētājs
Noņemams piederumu turētājs
Ērta un vietu taupoša piederumu novietne.
Augstspiediena mazgātājs K Mini *EU: Īpaši plāna PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Īpaši plāna PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem. Maksimāla elastība tīrīšanas laikā.
kabeļu uzglabāšanas nodalījums
  • Ātri un viegli izritiniet un saritiniet strāvas kabeli.
  • Strāvas kabelis ir stingri aptīts ap ierīces statīvu.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (W) 1400
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 278 x 233 x 296

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Stobra pagarinātājs
  • Augstspiediena pistole: G 110 Q Short
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 5 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Kabeļa uzglabāšana
Augstspiediena mazgātājs K Mini *EU
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K Mini *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

