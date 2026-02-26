Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control
Vēl lielākai kontrolei. K 5 Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārta ar lietošanas konsultantu lietotnē, G 160 Q Power Control pistoli, Vario Power uzgali un Kärcher Plug 'n' Clean sistēmu.
Lai nodrošinātu vēl labāku kontroli daudzās tīrīšanas situācijās un dažādu priekšmetu tīrīšanā, lietotājs var saņemt padomus un ieteikumus no konsultanta, kas pieejams Kärcher Home & Garden lietotnē. Lietošanas konsultants uzrāda optimālo spiediena līmeni izvēlētā priekšmeta tīrīšanai. Spiedienu var regulēt manuāli, pagriežot Vario Power uzgali. Lietotne piedāvā arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes norādījumus, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Iekārta pārsteidz ar G 160 Q Power Control pistoli un dubļu frēzi. Aprīkojumā iekļauta arī Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēma ātrai un izveicīgai mazgāšanas līdzekļa nomaiņai, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis ērtai pārvietošanai un vietu taupošai glabāšanai, Quick Connect sistēma, kas ļauj bez piepūles ātri pievienot un atvienot augstspiediena šļūteni, ierīci un pistoli, kā arī novietne vieglai piekļuvei pie piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaInovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanaiUz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta. Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
- Var pielāgot dažādiem augstumiem.
- Teleskopiskā roktura garumu var mainīt, to izvelkot.
- Pilnībā ievelkams rokturis vietu taupošai uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana