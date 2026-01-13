Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home: Akurāta uzglabāšana
Akurāta uzglabāšana
Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home: Lieli riteņi
Lieli riteņi
Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem. Ērti manevrējama
Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home: Quick Connect sistēma
Quick Connect sistēma
Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) maks. 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.6
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 242 x 285 x 805

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
  • Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Putu uzgalis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home
Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home
Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home
Videos
Pielietošanas veidi
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Terase
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Automašīnas
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
