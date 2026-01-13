Augstspiediena mazgātājs K 3 Car & Home
Īpašības un ieguvumi
Akurāta uzglabāšanaVarat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Lieli riteņiDrošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem. Ērti manevrējama
Quick Connect sistēmaAugstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|maks. 380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|242 x 285 x 805
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Putu uzgalis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Terase
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Automašīnas
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi