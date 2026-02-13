Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
Augstspiediena mazgātājs ar Bluetooth, atbalstu lietotnē, palielinātas jaudas (Boost) režīmu papildu tīrīšanas spēkam, G 180 Q Smart Control pistoli, "trīs vienā" Multi Jet uzgali, šļūtenes spoli, komplektu mājai un putu uzgali.
Bluetooth funkcijas dēļ K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ augstspiediena tīrīšanas iekārtu var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tas nozīmē, ka lietotājs saņem atbalstu, kā arī praktiskus padomus, ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā noderīgas papildfunkcijas, piemēram, lietošanas konsultantu vēl labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai, montāžas un apkopes instrukciju aplūkošanu, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Iekārtai ir palielinātas jaudas režīms papildu tīrīšanas spēkam, G 180 Q Smart Control pistole ar LCD ekrānu un "trīs vienā" Multi Jet uzgalis. Spiedienu var vai nu iestatīt uz pašas pistoles, vai arī regulēt ar lietotnes palīdzību. LCD ekrānā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts. Iekļauts komplekts mājai ar T 7 virsmu tīrītāju, putu uzgali un 1 litru akmens un fasādes tīrīšanas līdzekļa. Komplektā vēl iekļauta šļūtenes spole, PremiumFlex augstspiediena šļūtene, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēma, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis un novietne vieglai piekļuvei pie piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Smart Control pistole ar palielinātajs jaudas (Boost) režīmu un "trīs vienā" Multi Jet uzgaliPistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozācijai. Palielinātas jaudas (Boost) režīms papildu tīrīšanas spēkam, lai noņemtu noturīgus netīrumus. Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūteneElastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot BluetoothKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|31
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|459 x 330 x 666
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
- "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
