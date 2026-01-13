Rokas tīrītājs KHB 6
Viegls, ar akumulatoru darbināms vidēja spiediena rokas mazgātājs ātrai tīrīšanai, kam nav nepieciešams savienojums ar elektrības kontaktligzdu. Maināmais 18 V akumulators un lādētājs ir pieejami kā papildu piederumi.
Nav strāvas savienojuma? Nekādu problēmu! Vieglais, Kärcher KHB 6 Battery ar akumulatoru darbināmais vidēja spiediena rokas mazgātājs ar 18 V akumulatoru tīra praktiski visu māju un visu ārpus tās, bez vajadzības pēc strāvas pieslēguma. Vienkārši pievienojiet šļūteni un tas ir gatavs darbam. Izmantojot plakano strūklas sprauslu, notuīgos netīrumus var ātri notīrīt no dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. Vai jūsu puķu podi ir sasmērēti ar ziedputekšņiem un augsni? Šis ir darbs rotācijas sprauslai, kuru var izmantot, lai bez piepūles noņemtu pat noturīgākos netīrumus. Abas sprauslas ir iekļautas komplektācijā. Ilgi strādājošais un jaudīgais litija jonu akumulators (18 V / 2,4 Ah) un akumulatora lādētājs ir pieejami kā papildu piederumi. Jaudīgo litija jonu maināmo akumulatoru var izmantot visās Kärcher 18 V Battery Platform ierīcēs. Pateicoties inovatīvajai reālā laika tehnoloģijai, akumulatora LCD displejs parāda atlikušo darbības laiku strādājot, uzlādējot un uzglabājot. Plašais piederumu klāsts padara KHB 6 akumulatoru vēl daudzpusīgāku. Piemēram, ir pieejams arī putu uzgalis, beršanas suka un sūkšanas šļūtene, lai izmantotu ūdeni no citiem avotiem.
Īpašības un ieguvumi
18 V Battery Power maināmā baterijaReal Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediensMaksimums 24 bar spiediens efektīvai, mobilai un vienkāršai vidēji noturīgu netīrumu tīrīšanai. Viegli maināmas sprauslas ar ātro savienojumu. Plakanās strūklas uzgalis saudzīgai un rotējošās strūklas uzgalis noturīgu netīrumu tīrīšanai ir jau iekļauts iekārtas komplektācijā
Viegls un invovatīvs iekārtas dizainsOptimāla kustības brīvība un elastīgums tīrot. Rokā turams, baterijas darbināts vidēja spiediena tīrītājs vidēju netīrumu notīrīšanai. Ar uzsūkšanas šļūteni, kas pieejama kā papildaprīkojums, tīrīšanu var nodrošināt, pat bez pieslēguma ūdensvadam.
Piederumi dažāda veida pielietojumam
- Kāpnēm un nelieliem laukumiem pieejams PS 20 Handheld uzgalis.
- MJ 24 Handheld uzgalis apvieno sevī piecus strūklu veidus.
- Grūti aizsniedzamām vietām pieejams 360° regulējams uzgalis VJ 24 Handheld.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Spiediens (bar)
|maks. 24
|Spiediena diapazons
|Vidējs spiediens
|Caurplūde (l/h)
|maks. 200
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5 Ah)
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|302 x 89 x 252
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
- DB 24 dubļu frēze
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Plakanās strūklas uzgalis
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Iekārtas filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Puķupodi
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Atkritumu tvertnes
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Velosipēdi
- Sētas
- Dārza rotaļlietas