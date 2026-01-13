Rokas tīrītājs KHB 6

Viegls, ar akumulatoru darbināms vidēja spiediena rokas mazgātājs ātrai tīrīšanai, kam nav nepieciešams savienojums ar elektrības kontaktligzdu. Maināmais 18 V akumulators un lādētājs ir pieejami kā papildu piederumi.

Nav strāvas savienojuma? Nekādu problēmu! Vieglais, Kärcher KHB 6 Battery ar akumulatoru darbināmais vidēja spiediena rokas mazgātājs ar 18 V akumulatoru tīra praktiski visu māju un visu ārpus tās, bez vajadzības pēc strāvas pieslēguma. Vienkārši pievienojiet šļūteni un tas ir gatavs darbam. Izmantojot plakano strūklas sprauslu, notuīgos netīrumus var ātri notīrīt no dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. Vai jūsu puķu podi ir sasmērēti ar ziedputekšņiem un augsni? Šis ir darbs rotācijas sprauslai, kuru var izmantot, lai bez piepūles noņemtu pat noturīgākos netīrumus. Abas sprauslas ir iekļautas komplektācijā. Ilgi strādājošais un jaudīgais litija jonu akumulators (18 V / 2,4 Ah) un akumulatora lādētājs ir pieejami kā papildu piederumi. Jaudīgo litija jonu maināmo akumulatoru var izmantot visās Kärcher 18 V Battery Platform ierīcēs. Pateicoties inovatīvajai reālā laika tehnoloģijai, akumulatora LCD displejs parāda atlikušo darbības laiku strādājot, uzlādējot un uzglabājot. Plašais piederumu klāsts padara KHB 6 akumulatoru vēl daudzpusīgāku. Piemēram, ir pieejams arī putu uzgalis, beršanas suka un sūkšanas šļūtene, lai izmantotu ūdeni no citiem avotiem.

Īpašības un ieguvumi
Rokas tīrītājs KHB 6: 18 V Battery Power maināmā baterija
18 V Battery Power maināmā baterija
Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Rokas tīrītājs KHB 6: Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediens
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediens
Maksimums 24 bar spiediens efektīvai, mobilai un vienkāršai vidēji noturīgu netīrumu tīrīšanai. Viegli maināmas sprauslas ar ātro savienojumu. Plakanās strūklas uzgalis saudzīgai un rotējošās strūklas uzgalis noturīgu netīrumu tīrīšanai ir jau iekļauts iekārtas komplektācijā
Rokas tīrītājs KHB 6: Viegls un invovatīvs iekārtas dizains
Viegls un invovatīvs iekārtas dizains
Optimāla kustības brīvība un elastīgums tīrot. Rokā turams, baterijas darbināts vidēja spiediena tīrītājs vidēju netīrumu notīrīšanai. Ar uzsūkšanas šļūteni, kas pieejama kā papildaprīkojums, tīrīšanu var nodrošināt, pat bez pieslēguma ūdensvadam.
Piederumi dažāda veida pielietojumam
  • Kāpnēm un nelieliem laukumiem pieejams PS 20 Handheld uzgalis.
  • MJ 24 Handheld uzgalis apvieno sevī piecus strūklu veidus.
  • Grūti aizsniedzamām vietām pieejams 360° regulējams uzgalis VJ 24 Handheld.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Spiediens (bar) maks. 24
Spiediena diapazons Vidējs spiediens
Caurplūde (l/h) maks. 200
Spriegums (V) 18
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5 Ah)
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 1.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 302 x 89 x 252

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
  • DB 24 dubļu frēze

Aprīkojums

  • Ūdens iesūkšana
  • Plakanās strūklas uzgalis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Iekārtas filtrs
Rokas tīrītājs KHB 6
Rokas tīrītājs KHB 6
Videos
Pielietošanas veidi
  • Puķupodi
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
  • Atkritumu tvertnes
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Velosipēdi
  • Sētas
  • Dārza rotaļlietas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija