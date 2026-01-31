Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home
Šis augstspiediena mazgātājs ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un vieglu netīrumu nomazgāšanai no velosipēdiem, dārza instrumentiem un āra mēbelēm. Komplektācijā ietilpst komplekts mājai.
Ātrs kā zibsnis. Īpaši kompaktais un vietu taupošais augstpiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home ātri nomazgās netīrumus no mazām virsmām un transportlīdzekļiem, dārza instrumentiem un āra mēbelēm. Iekārta ir ideāli piemērota neregulāriem, gadījuma rakstura tīrīšanas darbiem Jūsu mājās un dārzā. Ar Vario Power (VPS) uzgali ūdens spiediens var tikt pielāgots tīrāmajai virsmai ar vienkāršu rokas kustību. Nelielais iekārtas svars un praktiskais rokturis pārnēsāšanai nodrošina to, lai augstspiediena mazgātāju varētu viegli pārvietot uz jebkuru vietu, kur nepieciešams to izmantot. Komplektācijā ietilpst komplekts mājai, kas sastāv no T 1 virsmu tīrītāja un 500 ml terases tīrīšanas līdzekļa un ar kuru varēsiet notīrīt lielākas platības vieglāk un bez šļakatām. Ātrie savienojumi gādā par to, lai četrus metrus garo augstspiediena šļūteni varētu veicīgi pievienot iekārtai un pistolei un tikpat ātri atvienot no tām. Pistoli un stobru varat novietot uz pašas iekārtas īpaši ērtai uzglabāšanai. Strāvas kabelis ir vienkārši aptinams ap iekārtas pamatni.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārtaVienkārša, vietu taupoša uzglabāšana pat mazās nišās Iekārtu var pat pārnēsāt ar vienu roku.
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūteneVienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Akurāta uzglabāšanaVarat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens ( /bar)
|20 / maks. 110
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 197 x 264
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 4 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Kabeļa uzglabāšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 2 Premium Horizontal VPS Home rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.