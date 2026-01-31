Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home

Šis augstspiediena mazgātājs ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un vieglu netīrumu nomazgāšanai no velosipēdiem, dārza instrumentiem un āra mēbelēm. Komplektācijā ietilpst komplekts mājai.

Ātrs kā zibsnis. Īpaši kompaktais un vietu taupošais augstpiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home ātri nomazgās netīrumus no mazām virsmām un transportlīdzekļiem, dārza instrumentiem un āra mēbelēm. Iekārta ir ideāli piemērota neregulāriem, gadījuma rakstura tīrīšanas darbiem Jūsu mājās un dārzā. Ar Vario Power (VPS) uzgali ūdens spiediens var tikt pielāgots tīrāmajai virsmai ar vienkāršu rokas kustību. Nelielais iekārtas svars un praktiskais rokturis pārnēsāšanai nodrošina to, lai augstspiediena mazgātāju varētu viegli pārvietot uz jebkuru vietu, kur nepieciešams to izmantot. Komplektācijā ietilpst komplekts mājai, kas sastāv no T 1 virsmu tīrītāja un 500 ml terases tīrīšanas līdzekļa un ar kuru varēsiet notīrīt lielākas platības vieglāk un bez šļakatām. Ātrie savienojumi gādā par to, lai četrus metrus garo augstspiediena šļūteni varētu veicīgi pievienot iekārtai un pistolei un tikpat ātri atvienot no tām. Pistoli un stobru varat novietot uz pašas iekārtas īpaši ērtai uzglabāšanai. Strāvas kabelis ir vienkārši aptinams ap iekārtas pamatni.

Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home: Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārta
Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārta
Vienkārša, vietu taupoša uzglabāšana pat mazās nišās Iekārtu var pat pārnēsāt ar vienu roku.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home: Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Horizontal VPS Home: Akurāta uzglabāšana
Akurāta uzglabāšana
Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens ( /bar) 20 / maks. 110
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 380 x 197 x 264

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 4 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Kabeļa uzglabāšana
