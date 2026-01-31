Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home

Jūs vienmēr varat paļauties uz augstspiediena mazgātāju K 3 FJ: šis uzticamais palīgs ir ideāli piemērots nelielu netīrumu noņemšanai no mazām dārza platībām un terasēm, dārza mēbelēm un citām virsmām.

Ar augstspiediena mazgātāju K 3 FJ Home netīrumi ir pagātne. Pateicoties 6 metrus garajai augstspiediena šļūtenei, mazgātājs ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai ap māju un piešķir mirdzošu spīdumu mazām dārza platībām un terasēm, kā arī dārza mēbelēm un automašīnām. Komplekts mājai garantē lielāku platību tīrīšanu bez šļakatām un ietver virsmu tīrītāju T 1 un 500 ml terases tīrīšanas līdzekli. Pateicoties Vario Power stobram, ūdens spiedienu var viegli pielāgot virsmai ar vienkāršu rokas pagriezienu. Dubļu frēze ar rotējošu strūklu atbrīvo pat visgrūtāk noņemamos netīrumus, un sūknis ir aizsargāts ar ūdens filtru, kas nodrošina ilgu iekārtas kalpošanas laiku. Papildu putu uzgalis un 500 ml automašīnu šampūns nodrošina maksimālu netīrumu noņemšanas spēku. Gludi riteņi padara K 3 FJ Home augstspiediena mazgātāju viegli pārvietojamu uz jebkuru vietu, kur nepieciešams.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home: Quick Connect sistēma
Quick Connect sistēma
Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home: Akurāta uzglabāšana
Akurāta uzglabāšana
Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home: Lieli riteņi
Lieli riteņi
Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem. Ērti manevrējama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) maks. 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.6
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 242 x 285 x 805

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
  • Stobra pagarinātājs
  • Putu uzgalis: 0.3 l
  • Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns (gatavs lietošanai) RM 562
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home
Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home
Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 3 FJ Home rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija