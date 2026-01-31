Augstspiediena mazgātājs K 3 FJ Home
Jūs vienmēr varat paļauties uz augstspiediena mazgātāju K 3 FJ: šis uzticamais palīgs ir ideāli piemērots nelielu netīrumu noņemšanai no mazām dārza platībām un terasēm, dārza mēbelēm un citām virsmām.
Ar augstspiediena mazgātāju K 3 FJ Home netīrumi ir pagātne. Pateicoties 6 metrus garajai augstspiediena šļūtenei, mazgātājs ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai ap māju un piešķir mirdzošu spīdumu mazām dārza platībām un terasēm, kā arī dārza mēbelēm un automašīnām. Komplekts mājai garantē lielāku platību tīrīšanu bez šļakatām un ietver virsmu tīrītāju T 1 un 500 ml terases tīrīšanas līdzekli. Pateicoties Vario Power stobram, ūdens spiedienu var viegli pielāgot virsmai ar vienkāršu rokas pagriezienu. Dubļu frēze ar rotējošu strūklu atbrīvo pat visgrūtāk noņemamos netīrumus, un sūknis ir aizsargāts ar ūdens filtru, kas nodrošina ilgu iekārtas kalpošanas laiku. Papildu putu uzgalis un 500 ml automašīnu šampūns nodrošina maksimālu netīrumu noņemšanas spēku. Gludi riteņi padara K 3 FJ Home augstspiediena mazgātāju viegli pārvietojamu uz jebkuru vietu, kur nepieciešams.
Īpašības un ieguvumi
Quick Connect sistēmaAugstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Akurāta uzglabāšanaVarat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Lieli riteņiDrošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem. Ērti manevrējama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|maks. 380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|242 x 285 x 805
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
- Stobra pagarinātājs
- Putu uzgalis: 0.3 l
- Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns (gatavs lietošanai) RM 562
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Iebūvēts ūdens filtrs
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 3 FJ Home rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.