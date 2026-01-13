Augstspiediena mazgātājs K 5 Comfort Premium

K 5 Comfort Premium augstspiediena mazgātājs ar veiktspēju 40 m²/h, ūdensdzeses motoru, PremiumFlex šļūteni un šļūtenes spoli noņem vidēji noturīgus netīrumus.

Augstspiediena mazgātājs K 5 Comfort Premium ir ideāli piemērots vidēji noturīgu netīrumu noņemšanai ap māju un dārzā. Iekārta ir aprīkota ar izturīgu ūdensdzeses motoru, kas nodrošina nemainīgi augstu tīrīšanas efektivitāti. Integrētā šļūtenes spole ar elastīgo PremiumFlex šļūteni gādā par ērtu lietošanu un maksimālu kustības brīvību. G 180 Q COMFORT!Hold pistole ievērojami samazina tās turēšanai nepieciešamo spēku, tādējādi nodrošinot ērtu tīrīšanu bez paguruma. Praktiskā Quick Connect sistēma ļauj ātri pievienot un atvienot augstspiediena šļūteni. Daudzfunkcionālais "četri vienā" Multi Jet stobrs nodrošina vieglu pārslēgšanos starp četriem strūklas veidiem, vien pagriežot stobru, kas ļauj tūlītēji pielāgoties dažādiem tīrīšanas uzdevumiem. Turklāt "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa koncepcija nodrošina papildu ērtības un perfektu līdzekļa uzklāšanu atbilstoši veicamajam uzdevumam. Kabeļus un piederumus var viegli un kompakti uzglabāt uz iekārtas. Optimālam atbalstam Kärcher Home & Garden lietotne piedāvā integrētu lietošanas konsultantu, kā arī noderīgus padomus un trikus vēl sekmīgākam tīrīšanas rezultātam.

Īpašības un ieguvumi
"Četri vienā" Multi Jet
  • Daudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā.
  • Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
  • Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
  • Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
  • Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
  • Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
  • Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
  • Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
  • Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
  • Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
  • Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
  • Konstrukcija ar 25 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
  • Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
  • Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 18.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • "Četri vienā" Multi Jet
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana uz pistoles
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
  • Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Divi kabeļa āķi: ar ātrās noņemšanas funkciju
  • Riteņi ar mīkstu virsmu
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
  • Āra pakāpieni
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Dārza un akmens sienas
  • Fasāde
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
