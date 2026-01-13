Augstspiediena mazgātājs K 7 Comfort Premium
Augstspiediena mazgātājs K 7 Comfort Premium ar veiktspēju 60 m²/h, ūdensdzeses motoru, PremiumFlex šļūteni un spoli ir ideāli piemērots noturīgiem netīrumiem.
Augstspiediena mazgātājs K 7 Comfort Premium ir ideāli piemērots noturīgu netīrumu noņemšanai no mājas un automašīnas. Ūdensdzeses (un tādējādi ilgmūžīgais) motors ir paredzēts biežai tīrīšanai un garantē uzticamu darbību. Savukārt integrētā šļūtenes spole ar PremiumFlex šļūteni nodrošina ērtumu un lielu elastību darbā. Turklāt G 180 Q COMFORT!Hold pistole ievērojami samazina turēšanai pielietoto spēku, kas ļauj strādāt bez noguruma. Pateicoties Quick Connect sistēmai, augstspiediena šļūteni var ātri un viegli pievienot. Novatoriskais, daudzfunkcionālais "četri vienā" stobrs apvieno četrus dažādus strūklas veidus, starp kuriem var ērti izvēlēties, vien pagriežot stobru. Turklāt "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa koncepcija nodrošina papildu ērtības un perfektu līdzekļa uzklāšanu atbilstoši veicamajam uzdevumam. Papildus kabelim piederumus var viegli uzglabāt uz iekārtas, un teleskopiskais rokturis un mīksta komponenta riteņi atvieglo iekārtas pārvietošanu. Lai nodrošinātu vislabāko atbalstu lietošanas laikā, Kärcher Home & Garden lietotnē pieejams integrēts lietošanas konsultants, kā arī noderīgi padomi un triki vēl sekmīgākam tīrīšanas rezultātam.
Īpašības un ieguvumi
"Četri vienā" Multi Jet
- Daudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā.
- Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
- Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
- Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
- Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
- Ilgtspējīgs iepakojums, kas izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|18.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|25.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- "Četri vienā" Multi Jet
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana uz pistoles
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
- Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
- Teleskopisks rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Divi kabeļa āķi: ar ātrās noņemšanas funkciju
- Riteņi ar mīkstu virsmu
Videos
Pielietošanas veidi
- Terase
- Sētas
- Dārza un akmens sienas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Velosipēdi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles