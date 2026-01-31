Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Smart Control Flex eco!B

Īpašības un ieguvumi
Smart Control pistole ar palielinātajs jaudas (Boost) režīmu un "trīs vienā" Multi Jet uzgali
  • Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozācijai. Palielinātas jaudas (Boost) režīms papildu tīrīšanas spēkam, lai noņemtu noturīgus netīrumus.
  • Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas.
  • Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
  • Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
  • Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Home & Garden lietotne
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
  • Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
  • Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
  • Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 24.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 459 x 330 x 669

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • eco!Booster
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Augstspiediena mazgātājs K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 7 Premium Smart Control Flex eco!B rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

