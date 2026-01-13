Akumulatora augstspiediena mazgātājs K 2 Battery

K 2 Battery augstas veiktspējas akumulatora darbināts spiediena tīrītājs ir ideāli piemērots plašam uzdevumu klāstam, bez nepieciešamības to pievienot strāvai. Maināma 36 V baterija un lādētājs iegādājami atsevišķi kā papildus piederumi.

Žilbinošs rezultāts pat bez elektrības: Akumulatoru darbināts spiediena tīrītājs tādam pielietojumam kā mazs auto, laiva, dāza mēbeles, atkritumu tvertne un citi sīki tīrīšanas uzdevumi ap māju. Izvēle starp standarta, palielinātās veiktspējas un magāšanas līdzekļa režīmiem ļauj lietotājam atšķirīgus tīrīšanas uzdevumus veikt ar tam atbilstošu spiedienu. Tīrīšanas laikā spiediena pistoles analogais ekrāns norādīs izvēlēto darba režīmu. Dažādos režīmus uzstāda vienkārši nomainot uzgali. Iekārta ir savietojama ar 36 V / 5.0 Ah Litija-jonu maināmo akumulatoru Kärcher Battery Power platformu. Maināma 36 V baterija un lādētājs iegādājami atsevišķi kā papildus piederumi. Alternatīvu ūdens avotu izmantošanai var izmantot Kärcher iesūkšanas šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora augstspiediena mazgātājs K 2 Battery: 36 V Battery Power maināmais akumulators
36 V Battery Power maināmais akumulators
Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojama ar visām 36 V Kärcher Battery Power platformas iekārtām. Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
Akumulatora augstspiediena mazgātājs K 2 Battery: Augstspiediena pistole ar spiediena indikatoru
Augstspiediena pistole ar spiediena indikatoru
Triju dažādu smidzināšanas sobru klāsts nodrošina trijus dažādus darba spiedienus optimālam rezultātam dažādām virsmām. Augstspiediena pistoles displejs ļauj viegli kontrolēt izvēlēto spiediena līmeni.
Akumulatora augstspiediena mazgātājs K 2 Battery: Ūdens iesūkšana
Ūdens iesūkšana
Savietojams ar Kärcher iesūkšanas šļūteni, tīrīšanai bez savienojuma ar ūdensvadu. Iesūkšanas šļūteni iespējams nopirkt atsevišķi.
Mazgāšanas līdzekļa lietošana
  • Iesūkšanas šļūtene izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem.
  • Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Šļūtene, stobri un pistole ir ērti, kārtīgi un kompakti uzglabājami.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Spiediens (bar) maks. 110
Spiediena diapazons Augsts spiediens
Caurplūde (l/h) 340
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) 14
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 245 x 303 x 629

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q, pagarināts
  • Vienas strūklas uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 4 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Terase
  • Mazi automobiļi
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
  • Atkritumu tvertnes
  • Dārza rotaļlietas
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

