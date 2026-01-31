Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Home*EU
Jūsu lietotnes konsultants: Kärcher K 2 Power Control spiediena mazgātājs, piemēram, velosipēdu, dārza instrumentu vai dārza mēbeļu tīrīšanai. Ietver mājas komplektu.
Kärcher Home & Garden lietotne pārvērš ikvienu lietotāju par tīrīšanas ekspertu un ar Kärcher K 2 Power Control spiediena mazgātāju ļauj sasniegt rūpīgākus tīrīšanas rezultātus. Lietotnē ir noderīgs konsultants, kurš palīdz lietotājam sniegt praktiskus padomus un ieteikumus par katru tīrīšanas uzdevumu. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher servisa portālu. K 2 Power Control Home, ieskaitot mājas komplektu ar T 1 virsmas tīrīšanas līdzekli un 500 ml "Patio & Deck" mazgāšanas līdzekļa, nodrošina lielākas teritorijas tīrīšanu bez šļakatām. Ierīce ir aprīkota ar augstspiediena pistoli un diviem izsmidzināšanas kātiem ar Quick Connect savienojumu. Spiediena līmeni var iestatīt tieši uz Click Vario Power izsmidzinātāja, lai maksimāli kontrolētu katru tīrīšanas darbu. Ierīcei ir arī regulējama augstuma izvelkamais rokturis ērtai pārvadāšanai un uzglabāšanai, iesūkšanas šļūtene vieglai mazgāšanas līdzekļu lietošanai, praktiski piederumu turētāji, augstspiediena pistole un kabelis, kā arī 5 metru šļūtene.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick ConnectVienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti. Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle. Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumuĒrts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Integrēta iesūkšanas šļūtene
- Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
- Viegli izmantot. Sūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzekļu lietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 5 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
