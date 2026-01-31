Virsmu tīrītājs PCL 6
Īpašības un ieguvumi
Ūdens padevi var regulēt ar vārstu
Aizsargs pret šļakatām
Glabāšanas pozīcija
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|10
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Ūdens patēriņš pie 4 Bar spiediena (l/h)
|maks. 180
|nominālā ieejas jauda (kW)
|0.3
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|600 - 800
|Cilindrisko birstu darba platums (mm)
|300
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|347 x 307 x 1314
Aprīkojums
- Divas ūdens sprauslas
- Ūdens padeves kontroles vārsts
- Glabāšanas pozīcija
- Ergoniomisks rokturis un papildrokturis
Videos
Pielietošanas veidi
- Terase
- Koka virsmas
- Sūnas
Piederumi
Atrast PCL 6 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.