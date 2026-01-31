Augstspiediena mazgātājs K 5 FJ Home
K 5 FJ Home ir ideāli piemērots regulārai vieglu netīrumu tīrīšanai no automašīnām, kā arī celiņiem un citām virsmām ap Jūsu mājokli. Komplektā ietilpst komplekts mājai un putu uzgalis.
Augstspiediena mazgātājs K 5 FJ Home ir ideāls palīgs regulāriem tīrīšanas darbiem, lai nomazgātu vidēji noturīgus netīrumus, piemēram, no transportlīdzekļiem un vidēji lielām virsmām Jūsu mājsaimniecībā. Aprīkojumā ietilpst pistole, 8 metru augstspiediena šļūtene, Vario Power uzgalis (VPS), dubļu frēze ar rotējošu punktveida strūklu, lai noņemtu noturīgus netīrumus, un uzticams ūdens filtrs, kas aizsargā sūkni pret mazām netīrumu daļiņām. Komplekts mājai garantē lielāku platību tīrīšanu bez šļakatām, jo tajā ir iekļauts T 5 virsmu tīrītājs un 1 l akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis. Komplektā ietilpst arī putu uzgalis un 1 l auto šampūns maksimālai netīrumu tīrīšanas efektivitātei. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var uzglabāt uz pašas iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
- Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Akurāta uzglabāšana
- Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Lieli riteņi
- Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
- Ērti manevrējama
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar)
|20 - maks. 145
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (W)
|2100
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|302 x 346 x 872
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Stobra pagarinātājs
- Putu uzgalis: 0.3 l
- Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns "trīs vienā" RM 610
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 5 FJ Home rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.