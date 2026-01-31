Augstspiediena mazgātājs K 5 FJ Home

K 5 FJ Home ir ideāli piemērots regulārai vieglu netīrumu tīrīšanai no automašīnām, kā arī celiņiem un citām virsmām ap Jūsu mājokli. Komplektā ietilpst komplekts mājai un putu uzgalis.

Augstspiediena mazgātājs K 5 FJ Home ir ideāls palīgs regulāriem tīrīšanas darbiem, lai nomazgātu vidēji noturīgus netīrumus, piemēram, no transportlīdzekļiem un vidēji lielām virsmām Jūsu mājsaimniecībā. Aprīkojumā ietilpst pistole, 8 metru augstspiediena šļūtene, Vario Power uzgalis (VPS), dubļu frēze ar rotējošu punktveida strūklu, lai noņemtu noturīgus netīrumus, un uzticams ūdens filtrs, kas aizsargā sūkni pret mazām netīrumu daļiņām. Komplekts mājai garantē lielāku platību tīrīšanu bez šļakatām, jo tajā ir iekļauts T 5 virsmu tīrītājs un 1 l akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis. Komplektā ietilpst arī putu uzgalis un 1 l auto šampūns maksimālai netīrumu tīrīšanas efektivitātei. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var uzglabāt uz pašas iekārtas.

Īpašības un ieguvumi
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
  • Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana.
  • Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Akurāta uzglabāšana
  • Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Lieli riteņi
  • Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
  • Ērti manevrējama
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar) 20 - maks. 145
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (W) 2100
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 6.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 13.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 302 x 346 x 872

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Stobra pagarinātājs
  • Putu uzgalis: 0.3 l
  • Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns "trīs vienā" RM 610
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 8 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
Augstspiediena mazgātājs K 5 FJ Home
Augstspiediena mazgātājs K 5 FJ Home
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 5 FJ Home rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija