Augstspiediena mazgātājs K 4 Compact Home *EU

K 4 Compact Home spiediena mazgātājs neregulārai mērenu netīrumu notīrīšanai; to var ērti uzglabāt un pārvietot. Iekļauts komplekts Home Kit ar T 5 virsmu tīrītāju un līdzekli akmens un fasāžu tīrīšanai.

Ierīci var ērti novietot automašīnas bagāžas nodalījumā vai plauktā; Pateicoties kompaktajiem izmēriem, K 4 Compact spiediena mazgātāju bez grūtībām var novietot jebkur. Ierīce ir arī neticami praktiska lietošanas laikā: pielāgojamo K 4 Compact var izmantot gan horizontāli, gan vertikāli, to ir viegli transportēt un ātri nolikt glabāšanā, turklāt tas nodrošina spiediena mazgātāja pilnu jaudu. Savukārt teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu nodrošina ērtu vilkšanas augstumu. Plašāka informācija par aprīkojumu: divi pārnēsāšanas rokturi, Quick Connect smidzināšanas pistole, 6 m augstspiediena šļūtene, Vario Power smidzinātājs (VPS), netīrumu tīrītājs un ūdens filtrs. Augstspiediena šļūteni un vadu var praktiski uzglabāt uz priekšējā vāka. K 4 Compact, kuram ir ar ūdeni dzesējams motors un 30 m²/h apstrādājamā platība, ir ideāli piemērots neregulārai mērenu netīrumu tīrīšanai (mazas automašīnas, dārza žogi, velosipēdi utt.). Komplekts Home Kit ietver T 5 virsmu tīrītāju efektīvai lielāku virsmu tīrīšanai bez šļakatām mājās, kā arī līdzekli akmens un fasāžu tīrīšanai (1,0 ml).

Īpašības un ieguvumi
Teleskopisks rokturis
Teleskopisks rokturis
Alumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Ar ūdeni dzesējams motors un izcils sniegums
Ar ūdeni dzesējams motors un izcils sniegums
Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Šlūtenes uzglabāšana uz priekšējā vāka
Šlūtenes uzglabāšana uz priekšējā vāka
Šļūteni var ērti uztīt uz priekšējā vāka.
Piederumu novietne uz iekārtas
  • Ērta un vietu taupoša piederumu novietne.
Mazgāšanas līdzekļa ievads
  • Aprīkojumā ietilpst iebūvēts mazgāšanas līdzekļu iesūkšanas mehānisms.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediens (bar) 20 - maks. 130
Caurplūde (l/h) 420
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 30
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.8
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 11
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 16.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 348 x 308 x 520

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
  • Dārza un akmens sienas
