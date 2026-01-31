Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU

K 3 Power Control spiediena mazgātājs ar G 120 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli. Ar lietotnes konsultantu, kas sniedz praktiskus padomus vēl efektīvākiem tīrīšanas rezultātiem. Ieskaitot automašīnas tīrīšanas komplektu.

Pateicoties praktiskajam lietotnes konsultantam lietotnē Home & Garden, kas var sniegt atbalstu K 3 Power Control spiediena mazgātāja lietošanas laikā, Kärcher ļauj sasniegt vēl labākus tīrīšanas rezultātus, kā arī padara lietotāju par īstenu tīrīšanas ekspertu. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher Service portālu. Konkrētajam uzdevumam piemērotu spiediena līmeni var iestatīt uz smidzinātāja un apskatīt G 120 Q Power Control izsmidzināšanas pistoles displejā – ideālam spiedienam uz ikvienas virsmas. Tīrīšanas līdzekli var ātri, vienkārši un ērti uzklāt no iebūvētās tīrīšanas līdzekļa tvertnes. K 3 Power Control pārsteidz arī ar pagarināmu teleskopisko rokturi ērtai transportēšanai un uzglabāšanai, statīvu, kas nodrošina lielāku stabilitāti, piederumu turētājiem, augstspiediena pistoli un kabeli, kā arī ar Kärcher Quick Connect sistēmu. Statīvu var izmantot kā nešanas rokturi, ļaujot ērti uzglabāt un ielādēt ierīci. Automašīnas tīrīšanas komplekts ietver mazgāšanas birsti pelēkās plēves noņemšanai un putu strūklu, kas nodrošina labi pielīpošas putas un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu, kā arī 500 ml automašīnas šampūna.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU: Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU: Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Ērts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Tīras tvertnes risinājums
  • Tīrs un ērts: mazgāšanas līdzekļa tvertni var noņemt uzpildīšanai.
  • Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
  • Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) maks. 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.6
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 297 x 280 x 677

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 7 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
  • Noņemama tīrīšanas līdzekļa tvertne
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Car *EU
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 3 Power Control Car *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija