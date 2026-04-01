Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
K 5 Premium Smart Control – augstspiediena tīrīšanas iekārta ar Bluetooth, lietotāju atbalstu lietotnē, palielinātas jaudas režīmu papildu tīrīšanas spēkam, G 180 Q Smart Control pistoli, "trīs vienā" Multi Jet uzgali, šļūtenes spoli. Iekļauts komplekts mājai.
Bluetooth funkcijas dēļ K 5 Premium Smart Control Home augstspiediena tīrīšanas iekārtu var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tas nozīmē, ka lietotājs saņem atbalstu, kā arī praktiskus padomus, ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā noderīgas papildfunkcijas, piemēram, lietošanas konsultantu vēl labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai, montāžas un apkopes instrukciju aplūkošanu, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Ierīcei ir pastiprinātas jaudas režīms papildu spēkam, G 180 Q Smart Control pistole ar LCD ekrānu un "trīs vienā" Multi Jet uzgalis. Spiedienu var vai nu iestatīt uz pašas pistoles, vai arī regulēt ar lietotnes palīdzību. LCD ekrānā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts un vai var aktivizēt pastiprinātas jaudas režīmu, ierīcei esot gaidstāves režīmā. Piedāvājumā ietilpst komplekts mājai ar T 5 virsmu tīrītāju un 1 litru akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Komplektā vēl iekļauta šļūtenes spole, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēma, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis un novietne vieglai piekļuvei pie piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
Elastīga šļūtene
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|20
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, tīrīšanas līdzeklis kokam, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
- "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
- Āra pakāpieni
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Dārza un akmens sienas
