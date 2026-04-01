Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood

K 5 Premium Smart Control – augstspiediena tīrīšanas iekārta ar Bluetooth, lietotāju atbalstu lietotnē, palielinātas jaudas režīmu papildu tīrīšanas spēkam, G 180 Q Smart Control pistoli, "trīs vienā" Multi Jet uzgali, šļūtenes spoli. Iekļauts komplekts mājai.

Bluetooth funkcijas dēļ K 5 Premium Smart Control Home augstspiediena tīrīšanas iekārtu var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tas nozīmē, ka lietotājs saņem atbalstu, kā arī praktiskus padomus, ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā noderīgas papildfunkcijas, piemēram, lietošanas konsultantu vēl labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai, montāžas un apkopes instrukciju aplūkošanu, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Ierīcei ir pastiprinātas jaudas režīms papildu spēkam, G 180 Q Smart Control pistole ar LCD ekrānu un "trīs vienā" Multi Jet uzgalis. Spiedienu var vai nu iestatīt uz pašas pistoles, vai arī regulēt ar lietotnes palīdzību. LCD ekrānā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts un vai var aktivizēt pastiprinātas jaudas režīmu, ierīcei esot gaidstāves režīmā. Piedāvājumā ietilpst komplekts mājai ar T 5 virsmu tīrītāju un 1 litru akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Komplektā vēl iekļauta šļūtenes spole, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēma, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis un novietne vieglai piekļuvei pie piederumiem.

Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
Elastīga šļūtene
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
nominālā ieejas jauda (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 20
Izmēri (G x P x A) (mm) 414 x 306 x 588

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, tīrīšanas līdzeklis kokam, "trīs vienā", 1l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
Videos
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
  • Āra pakāpieni
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Dārza un akmens sienas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

