Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex Home
Īpašības un ieguvumi
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūteneElastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|18.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|417 x 306 x 584
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
Atrast K 5 Premium Power Control Flex Home rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.