Augstspiediena mazgātājs K 5 Smart Control *EU

K 5 Smart Control: augstspiediena mazgātājs ar Bluetooth, lietotnes atbalsts, pastiprinātas darbības režīms papildu jaudai, G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistole, "trīs vienā" Multi Jet izsmidzinātājs, šļūtenes spole.

Pateicoties integrētajam Bluetooth, K 5 Smart Control spiediena mazgātāju var savienot ar lietotni Kärcher Home & Garden. Tas nozīmē, ka lietotājs tiek optimāli atbalstīts, izmantojot viedtālruni daudzās tīrīšanas situācijās un daudziem tīrīšanas uzdevumiem - tas ļauj sasniegt vēl efektīvākus tīrīšanas rezultātus. Lietotne nodrošina daudzas noderīgas funkcijas, piemēram, lietotnes konsultantu ar noderīgiem padomiem un ieteikumiem, montāžas instrukcijām, apkopes un kopšanas instrukcijām, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Ierīcei ir arī papildu jaudas palielināšanas režīms, G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistole ar LCD displeju un "trīs vienā" Multi Jet izsmidzināšanas pistole. Spiediens tiek iestatīts vai nu tieši uz izsmidzināšanas pistoles, vai arī ar lietotnes konsultanta palīdzību tiek pārnests uz izsmidzināšanas pistoli. LCD displejā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts, vai var aktivizēt pastiprinātas darbības režīmu vai arī ierīce joprojām ir gaidīšanas režīmā. Citas aprīkojuma detaļas ietver šļūtenes spoli ērtai lietošanai, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēmu, augstas kvalitātes alumīnija izbīdāmo rokturi un viegli pieejamu piederumu novietošanu stāvvietā.

Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
  • Palielinātas jaudas (Boost) režīms palielina tīrīšanas efektivitāti un ietaupa laiku.
  • Nodrošina spēcīgu tīrīšanu gadījumos, kad jāstrādā ar īpaši noturīgiem netīrumu traipiem.
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
  • Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozēšanai.
  • Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas.
  • Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
  • Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm.
  • Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
  • Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 17.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 402 x 306 x 588

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Atrast K 5 Smart Control *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas.

