Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster

K Silent eco!Booster – īpaši kluss, kompakts un jaudīgs augstspiediena mazgātājs. Komplektā ietilpst elastīga augstspiediena šļūtene, putu uzgalis, Vario Power uzgalis, dubļu frēze un eco!Booster sprausla.

Neatkarīgi no tā, vai tīrat dubļainu grīdu, netīru bagāžnieku vai netīras dārza mēbeles, Kärcher K Silent eco!Booster noņem vidēji noturīgus netīrumus vienā acumirklī. Novatoriskā klusā tehnoloģija samazina radītā trokšņa līmeni par 50 procentiem, salīdzinot ar citiem tās pašas klases augstspiediena mazgātājiem. Tādējādi Jūs varat tīrīt ar augstu spiedienu, netraucējot savas ģimenes vai kaimiņu ikdienas soli. Komplektācijā iekļautie trīs stobri piedāvā ideālu risinājumu ikvienam tīrīšanas uzdevumam. Izmantojot Vario Power uzgali, spiedienu var precīzi pielāgot jebkurai virsmai. eco!Booster sprausla ir ideāli piemērota jutīgām virsmām, un, pateicoties par 50 % lielākai tīrīšanas jaudai salīdzinājumā ar parasto plakano strūklu, tā ietaupa ūdeni, enerģiju un laiku. Dubļu frēze ar rotējošo strūklu garantē rūpīgu noturīgo netīrumu tīrīšanu. Komplektācijā ietilpst arī pistole, sešus metrus garā PremiumFlex augstspiediena šļūtene un putu uzgalis. Pateicoties kompaktajiem izmēriem, K Silent eco!Booster var uzglabāt telpās vai ārā, neaizņemot pārāk daudz vietas.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster: Inovatīva klusā tehnoloģija
Inovatīva klusā tehnoloģija
Par 50 procentiem mazāks trokšņa līmenis, salīdzinot ar citām tās pašas klases iekārtām. Patīkamāka skaņa salīdzinājumā ar citām tās pašas klases iekārtām.
Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster: PremiumFlex augstspiediena šļūtene
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster: Kompakta un viegla iekārta
Kompakta un viegla iekārta
Var viegli uzglabāt gan iekštelpās, gan ārpus telpām Viegli pārvietojams pielāgojamai tīrīšanai.
Ērta piederumu glabāšana
  • Šļūtene, stobri un pistole ir ērti, kārtīgi un kompakti uzglabājami.
kabeļu uzglabāšanas nodalījums
  • Ātri un viegli izritiniet un saritiniet strāvas kabeli.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens ( /bar) 20 / maks. 130
Caurplūde (l/h) maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 30
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.8
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 5.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 313 x 262 x 419

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Putu uzgalis: 0.3 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • eco!Booster
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Kabeļa uzglabāšana
Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster
Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster
Augstspiediena mazgātājs K Silent eco!Booster
Videos
Pielietošanas veidi
  • Kukaiņu tīkliņš
  • Mazi automobiļi
  • Velosipēdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K Silent eco!Booster rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija