Augstspiediena mazgātājs K 2 OPP OJ*EU

K 2 Universal Edition augstspiediena tīrītājs ir paredzēts neregulārai izmantošanai. Lieliski piemērots ikdienas netīrumu tīrīšanai ap māju.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir netīrs transportlīdzeklis, pakāpieni, dārza instrumenti vai dārza mēbeles, K 2 Universal Edition augstspiediena mazgātājam tas būs nieks. Kompaktā ierīce ir ideāli piemērota neregulāriem tīrīšanas darbiem mājās un pagalmā. Plakanā strūkla nodrošina mērķtiecīgu virsmu tīrīšanu. Pateicoties tā mazajam svaram un ērtajam rokturim, jūs varat viegli pārvadāt K 2 Universal Edition OJ tur, kur tas nepieciešams. Quick Connect sistēma piedāvā papildu ērtības, jo tā ātrā savienošana ļauj trīs metrus garu augstspiediena šļūteni savienot ar ierīci un atvienot no tās, kā arī viegli iedarbināt pistoli. Visus iekļautos piederumus var viegli novietot K 2 Universal Edition OJ, arī strāvas kabeli var ērti novietot tam paredzētā vietā.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2 OPP OJ*EU: Integrēts kabeļa nodalījums
Integrēts kabeļa nodalījums
Kabeli iespējams uzglabāt kārtīgi un kompakti.
Augstspiediena mazgātājs K 2 OPP OJ*EU: Ērta piederumu glabāšana
Ērta piederumu glabāšana
Augstspiediena šļūteni, stobru un pistoli iespējams viegli noglabāt, tos piestiprinot iekārtai.
Augstspiediena mazgātājs K 2 OPP OJ*EU: Quick Connect sistēma
Quick Connect sistēma
Augstspiediena šļūteni iespējams vienkārši un ātri pievienot iekārtai un pistolei un atvienot no tām.
Kompakts izmērs un neliels svars
  • Iekārta ir viegli pārnēsājama un transportējama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 110 / 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5
Izmēri (G x P x A) (mm) 182 x 280 x 390

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vienas strūklas uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 3 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 2 OPP OJ*EU
Videos
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija