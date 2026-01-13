Augstspiediena mazgātājs K 2 OPP OJ*EU
K 2 Universal Edition augstspiediena tīrītājs ir paredzēts neregulārai izmantošanai. Lieliski piemērots ikdienas netīrumu tīrīšanai ap māju.
Neatkarīgi no tā, vai tas ir netīrs transportlīdzeklis, pakāpieni, dārza instrumenti vai dārza mēbeles, K 2 Universal Edition augstspiediena mazgātājam tas būs nieks. Kompaktā ierīce ir ideāli piemērota neregulāriem tīrīšanas darbiem mājās un pagalmā. Plakanā strūkla nodrošina mērķtiecīgu virsmu tīrīšanu. Pateicoties tā mazajam svaram un ērtajam rokturim, jūs varat viegli pārvadāt K 2 Universal Edition OJ tur, kur tas nepieciešams. Quick Connect sistēma piedāvā papildu ērtības, jo tā ātrā savienošana ļauj trīs metrus garu augstspiediena šļūteni savienot ar ierīci un atvienot no tās, kā arī viegli iedarbināt pistoli. Visus iekļautos piederumus var viegli novietot K 2 Universal Edition OJ, arī strāvas kabeli var ērti novietot tam paredzētā vietā.
Īpašības un ieguvumi
Integrēts kabeļa nodalījumsKabeli iespējams uzglabāt kārtīgi un kompakti.
Ērta piederumu glabāšanaAugstspiediena šļūteni, stobru un pistoli iespējams viegli noglabāt, tos piestiprinot iekārtai.
Quick Connect sistēmaAugstspiediena šļūteni iespējams vienkārši un ātri pievienot iekārtai un pistolei un atvienot no tām.
Kompakts izmērs un neliels svars
- Iekārta ir viegli pārnēsājama un transportējama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|110 / 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|182 x 280 x 390
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vienas strūklas uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 3 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles