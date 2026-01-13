Augstspiediena mazgātājs K 2 Classic

Īpaši kompaktā, viegli pārvietojamā un uzglabājamā augstspiediena tīrīšanas iekārta K 2 Classic ir ideāli piemērota viegli noņemamu netīrumu nomazgāšanai.

Kompakts dizains un tīrīšanas jauda. Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 2 Classic ir viegli lietojama, pārnēsājama un pielāgojama, bet tajā pašā laikā piedāvā augstspiediena tīrīšanas iekārtas jaudu. To var ērti uzglabāt gandrīz jebkurā vietā, kā arī šļūteni parocīgi var uztīt uz priekšējā vāka. K 2 Classic ir aprīkota ar Quick Connect pistoli, 3 metru garu augstspiediena šļūteni, plakanās strūklas stobru, dubļu frēzi un ūdens filtru. K 2 Classic ir ideāli piemērota neregulārai viegli noņemamu netīrumu nomazgāšanai no dārza mēbelēm, velosipēdiem, dārza instrumentiem un citām virsmām. Platības tīrīšanas veiktspēja ir 20 m²/h.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2 Classic: Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vāka
Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vāka
Šļūteni var ērti uzkārt uz priekšējā pārsega.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Classic: Ērti iegulst plaukstā
Ērti iegulst plaukstā
Iekārtu ir viegli transportēt. Ja rokturis nav nepieciešams, to var iestumt korpusā.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Classic: Easy Connect funkcija
Easy Connect funkcija
Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Piederumu novietne uz iekārtas
  • Stobri vienmēr būs ir viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas, lai taupītu vietu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 178 x 219 x 415

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vienas strūklas uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 3 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 2 Classic
Augstspiediena mazgātājs K 2 Classic
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Mazi automobiļi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 2 Classic rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

  • SSL Secured
