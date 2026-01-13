Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex: Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex: PremiumFlex augstspiediena šļūtene
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
  • Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
  • Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
  • Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
  • Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
  • Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 12.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 16.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 417 x 306 x 584

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex
Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija