Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM FJ
Augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdensdzeses motoru K 7 WCM FJ jaudīgi un efektīvi nomazgā netīrumus no terasēm un transportlīdzekļiem. Iekļauts putu uzgalis.
Iespaidīgi jaudīgai tīrīšanai. K 7 WCM FJ ir ideāls uzkopšanas partneris biežai lietošanai un lieliem netīrumiem. Tā jaudīgais, ar ūdeni dzesētais motors nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza tehnikas un lielākiem transportlīdzekļiem. Lai īpaši efektīvi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power stobru (VPS) var regulēt ar vienkāršu pagriezienu. Komplektā iekļauts 1 litrs automašīnas šampūna un putu uzgalis, kas gādā par lielisku putu iedarbību un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu. Citas priekšrocības – dubļu frēze ar rotējošu punktveida strūklu, kas nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu bez jebkādiem kompromisiem pat attiecībā uz noturīgiem netīrumiem. Iebūvētais ūdens filtrs arī droši aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var uzglabāt uz pašas iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Akurāta uzglabāšanaŠļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Quick Connect sistēmaAugstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Lieli riteņiDrošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|23
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 355 x 946
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Putu uzgalis: 0.3 l
- Tīrīšanas līdzekļi: Automašīnu šampūns "trīs vienā" RM 610
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Dārza un akmens sienas
- Āra pakāpieni
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi