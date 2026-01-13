Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control Car

Varat saņemt vajadzīgo atbalstu Kärcher Home & Garden lietotnē, izmantojot lietošanas konsultantu. K 4 Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārta ar G 160 Q Power Control pistoli un komplektu automašīnai un mājai.

Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 4 Power Control ļauj neticami viegli notīrīt visas virsmas, izmantojot pareizo spiedienu. Kärcher Home & Garden lietotnes dēļ to ir viegli piemeklēt – lietošanas konsultants sniedz lietotājam praktiskus padomus par katru tīrīšanas situāciju un tīrāmo priekšmetu lieliskiem tīrīšanas rezultātiem. Papildus lietotnes konsultantam lietotne piedāvā arī citu noderīgu informāciju, piemēram, montāžas un apkopes instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Kad ir noteikts pareizais spiediena līmenis, to var viegli iestatīt, pagriežot uzgali, un pārbaudīt uz G 160 Q Power Control pistoles. K 4 Power Control arī izceļas ar Kärcher Plug 'n' Clean sistēmu, kas nodrošina mazgāšanas līdzekļa vienkāršu nomaiņu, teleskopisko rokturi ērtai pārvietošanai, kā arī novietni vieglai piekļuvei pie piederumiem. Komplektā automašīnai un mājai iekļauts T 5 virsmu tīrītājs un 1 litrs akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā", putu uzgalis, rotējošā mazgāšanas birste un 1 litrs mazgāšanas līdzekļa automašīnām.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control Car: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control Car: Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control Car: Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
  • Ērts pārvietošanas roktura augstums.
  • Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230 / 240
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2
Caurplūde (l/h) maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 30
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.8
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 11.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 16.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 402 x 306 x 588

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts automašīnai: Rotējošā mazgāšanas birste, 0,3 l putu uzgalis, mazgāšanas līdzeklis automašīnām "trīs vienā", 1 l
  • Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 8 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
