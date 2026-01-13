Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium Home
Augstspiediena tīrītājs ar ūdensdzeses motoru K 7 WCM Premium Home jaudīgi nomazgā netīrumus no terasēm un transportlīdzekļiem. Komplektācijā ietilpst šļūtenes spole un komplekts mājai.
Jaudīga tīrīšana, kas Jūs pārsteigs. K 7 WCM Premium Home ir ideāls (tīrīšanas) palīgs biežai lietošanai un noturīgiem netīrumiem. Jaudīgais ūdensdzeses motors ļauj iekārtai nomazgāt netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un lielākiem transportlīdzekļiem. Komplektā mājai ietilpst T 7 virsmu tīrītājs un viens litrs akmens un fasāžu tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Lai īpaši iedarbīgi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power uzgali var regulēt ar vienkāršu pagriezienu . Iebūvētā spole nodrošina vieglu šļūtenes uzglabāšanu, un arī pārējos piederumus var novietot tieši uz augstspiediena tīrītāja. Dubļu frēzei ir rotējoša punktveida strūkla, kas nodrošina jaudīgu bezkompromisa tīrīšanu pat grūti noņemamu netīrumu mazgāšanā . Iebūvētais ūdens filtrs uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām.
Īpašības un ieguvumi
Nepārspējams sniegumsŪdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Šļūtenes spole praktiskai pārvietošanaiKārtīga un vietu taupoša uzglabāšana. Praktiskajā spolē šļūtene ir aizsargāta un viegli pieejama. Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūteneVienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Lieli riteņi
- Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
- Ērti manevrējama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|24.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 394 x 946
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza un akmens sienas
- Āra pakāpieni
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi