Augstspiediena mazgātājs K 3 Classic Car
Īpašības un ieguvumi
Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vākaŠļūteni var ērti uzkārt uz priekšējā pārsega.
Teleskopisks rokturisAlumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Mazgāšanas līdzekļa lietošanaIesūkšanas šļūtene izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem. Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Stobri vienmēr būs viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri