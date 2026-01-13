Augstspiediena mazgātājs K 5 Comfort Premium Connect
K 5 Comfort Premium Connect augstspiediena mazgātājs ar ūdensdzeses motoru, PremiumFlex šļūteni un šļūtenes spoli nodrošina 40 m²/h veiktspēju un ir ideāli piemērots tīrīšanai dārzā.
Augstspiediena mazgātājam K 5 Comfort Premium Connect ir izturīgs ūdensdzeses motors, kas nodrošina nemainīgu veiktspēju, un ērtā spole ar PremiumFlex šļūteni piedāvā maksimālu elastīgumu darbā. G 180 Q Comfort Connect pistole ievērojami samazina spēku, kas nepieciešams tās turēšanai, nodrošinot ērtu, ergonomisku darbu bez paguruma. Pistoles LCD ekrāns piedāvā trīs spiediena līmeņus, eco!Mode un divus tīrīšanas līdzekļa dozācijas līmeņus, lai pielāgotos dažādiem tīrīšanas uzdevumiem. Pateicoties Quick Connect sistēmai, augstspiediena šļūteni var pievienot ātri un viegli, un inovatīvais, daudzfunkcionālais "četri vienā" stobrs apvieno četrus dažādus strūklas veidus, kurus var ērti regulēt, vien pagriežot stobru. Turklāt "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa risinājums nodrošina papildu ērtības un perfektu līdzekļa lietošanu atbilstoši veicamajam uzdevumam. Spiedienu var regulēt ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu ar Kärcher Home & Garden lietotni, kas piedāvā arī integrētu lietošanas konsultantu, kā arī padomus un trikus vēl sekmīgākai tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Gudra iekārtas koncepcijaIekārtas konstrukcijā ir sakārtotas kabeļu un šļūteņu ieejas un izejas. Tas nodrošina brīvu kustību un darba telpu, kā arī kopumā atvieglo kabeļu un šļūteņu pārvaldību. Pareizi novietojot iekārtas ar šļūteņu un kabeļu savienojumiem pret strāvas un ūdens avotiem, tīrīšana kļūst daudz ērtāka.
Comfort pistole ar COMFORT!Hold un Quick ConnectCOMFORT!Hold ievērojami samazina pistoles turēšanas spēku. Tas ir īpaši izdevīgi ilgstošai lietošanai, tīrot lielas platības. 180° regulēšana sprūda pistolei nodrošina ergonomisku tīrīšanu un lielāku elastību lietošanas laikā.
"Četri vienā" Multi JetDaudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā. Nav nepieciešams mainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību.
Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
- Novatoriska tīrīšaas līdzekļa koncepcija nodrošina maksimālu darba elastību un optimālu dozēšanu katram tīrīšanas uzdevumam.
- Tīrīšanas līdzekli var izsmidzināt ar iekārtu un Multi Jet sprauslu vai, lai iegūtu vairāk putu, ar putu sprauslu (ar līdzekļa dozēšanu).
- Ērta un vienkārša tīrīšanas līdzekļu lietošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvākus un ilgāk noturīgus rezultātus.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
- Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
- Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
- Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
- Konstrukcija ar 25 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Connect
- "Četri vienā" Multi Jet
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
- Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Divi kabeļa āķi: ar ātrās noņemšanas funkciju
- Riteņi ar mīkstu virsmu
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
- Āra pakāpieni
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Dārza un akmens sienas