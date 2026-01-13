Augstspiediena mazgātājs G 7.180

Ja nav pieejama strāvas padeve, ar benzīnu darbināmais G 7.180 augstspiediena tīrītājs ļauj darboties autonomi bez strāvas avota. Iekārtas izcilā viktspēja Jūs patīkami pārsteigs.

Maksimāla neatkarība - jaudīga tīrīšana bez strāvas avota? Ar G 7.180 tas ir iespējams! Jaudīgais benzīna dzinējs ļauj darbināt tīrīāju bez strāvas avota. Izturīgais rāmis un lielie riteņi padara G 7.180 piemērotu lietošanai nelīdzenā apvidū. G 7.180 ir ideāli piemērots tīrīt terases, piebraucamos ceļus, piekabes, neliekus kravas auto un daudz ko citu!

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs G 7.180: Saliekams rāmis
Saliekams rāmis
Saliekamais rāmis padara G 7.180 vieglu un parocīgi uzglabājamu.
Augstspiediena mazgātājs G 7.180: Jauni piederumi
Jauni piederumi
Jaunie un uzlabotie piederumi nodrošina vēl jaudīgāku un vieglāku tīrīšanu.
Augstspiediena mazgātājs G 7.180: Noņemama mazgāšanas līdzekļa tvertne
Noņemama mazgāšanas līdzekļa tvertne
Noņemamā mazgāšanas līdzekļa tvertne atvieglo mazgāšanas līdzekļa piepildīšanu. Tvertni var viegli iztīrīt.
Īpaši lieli riteņi
  • Īpaši lielie riteņi padara iekārtu piemērotu lietošanai arī sarežģītā reljefā.
Automātisks gaisa padeves vārsts
  • Vienkārši sāciet tīrīšanu ar automātisko gaisa padeves vārstu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediens (bar/MPa) 18 - 180 / 1.8 - 18
Caurplūde (l/h) 590
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Jauda (ZS) maks. 4.7
Piedziņas veids Benzīns
Tilpums (cm³) 160
Krāsa antracīta
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 36.5
Svars bez piederumiem (kg) 29.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 570 x 500 x 920

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
Augstspiediena mazgātājs G 7.180
Augstspiediena mazgātājs G 7.180
Pielietošanas veidi
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Pārvietojamās mājas
  • Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast G 7.180 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

