Augstspiediena mazgātājs G 7.180
Ja nav pieejama strāvas padeve, ar benzīnu darbināmais G 7.180 augstspiediena tīrītājs ļauj darboties autonomi bez strāvas avota. Iekārtas izcilā viktspēja Jūs patīkami pārsteigs.
Maksimāla neatkarība - jaudīga tīrīšana bez strāvas avota? Ar G 7.180 tas ir iespējams! Jaudīgais benzīna dzinējs ļauj darbināt tīrīāju bez strāvas avota. Izturīgais rāmis un lielie riteņi padara G 7.180 piemērotu lietošanai nelīdzenā apvidū. G 7.180 ir ideāli piemērots tīrīt terases, piebraucamos ceļus, piekabes, neliekus kravas auto un daudz ko citu!
Īpašības un ieguvumi
Saliekams rāmisSaliekamais rāmis padara G 7.180 vieglu un parocīgi uzglabājamu.
Jauni piederumiJaunie un uzlabotie piederumi nodrošina vēl jaudīgāku un vieglāku tīrīšanu.
Noņemama mazgāšanas līdzekļa tvertneNoņemamā mazgāšanas līdzekļa tvertne atvieglo mazgāšanas līdzekļa piepildīšanu. Tvertni var viegli iztīrīt.
Īpaši lieli riteņi
- Īpaši lielie riteņi padara iekārtu piemērotu lietošanai arī sarežģītā reljefā.
Automātisks gaisa padeves vārsts
- Vienkārši sāciet tīrīšanu ar automātisko gaisa padeves vārstu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediens (bar/MPa)
|18 - 180 / 1.8 - 18
|Caurplūde (l/h)
|590
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Jauda (ZS)
|maks. 4.7
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Tilpums (cm³)
|160
|Krāsa
|antracīta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|36.5
|Svars bez piederumiem (kg)
|29.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|570 x 500 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
Pielietošanas veidi
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Pārvietojamās mājas
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast G 7.180 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.