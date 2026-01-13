Šļūteņu uzglabāšanas sistēmas

Produkti

Akurāti uzglabātas un viegli pieejamas. Tādas Kärcher šļūteņu sistēmas kā kastes, ratiņi, spoles un pakaramie nodrošina drošu un akurātu šļūteņu uzglabāšanu. Tās novērš paklupšanas risku un gādā par to, lai Jums vairs nebūtu jāvelk un kaitinoši jāpārvieto šļūtene.

0 Produkti
Kärcher Akurāti uzglabātas un viegli pieejamas.

Nekas netraucē rūpēties par savu dārzu

Kärcher dārza šļūtenes ir bez izciļņiem, kā arī ārkārtīgi elastīgas un izturīgas. Mūsdienu šļūteņu ratiņi nodrošina ātru satīšanu un attīšanu.

Kärcher laistīšanas ratiņi

Lielāka mobilitāte, mazāk vilkšanas un stumšanas: Kärcher laistīšanas ratiņi padara dārza darbus daudz vienkāršākus. Tagad varat bez piepūles pārvietot laistīšanas šļūteni no punkta A uz punktu B, izmantojot laistīšanas ratiņus - jums vairs nebūs jāpiepūlas, velkot to cauri dārzam. Viegli un bez aizķeršanās pārvariet visus šķēršļus. Šļūteni var vienkārši atritināt un novietot dārzā. Garā šļūtenes daļa ir savienota ar krānu, un īsā šļūtene tiek izmantota laistīšanai.

Rezultāts: vairs nekādas kaitinošas šļūtenes vilkšanas cauri dārzam, laistīšanas ratiņi nevar apgāzties un izraisīt kaitējumu.

Hose trolley
Laistīšanas ratiņi

Mobilitāte un stils

Vienkārši novietojiet šļūtenes īsāko galu uz āķa, glabājiet piederumus tieši ierīcē un ērti pārvietojiet laistīšanas ratiņus uz nākamo lietošanas vietu.

Laistīšanas ratiņi

Labāka manevrējamība

Vairs nekādas kaitinošas vilkšanas aiz šļūtenes: viegli un ērti apejiet šķēršļus, pateicoties jaunajiem laistīšanas ratiņiem.

Laistīšanas ratiņi

Kompaktas ērtības

Jaunie Kärcher laistīšanas ratiņi aizņem ļoti maz vietas uzglabāšanai.

Laistīšanas ratiņi

Droša novietošana

Šļūteni var droši nofiksēt ierīcē transportēšanai vai uzglabāšanai.

Hose storage

Kärcher šļūtenes uzglabāšanas sistēmas

Kärcher piedāvā dažādas šļūtenes uzglabāšanas sistēmas. Laistīšanas ratiņi ir klasisks palīgrīks dārzā un vienlaikus kalpo kā uzglabāšanas sistēma. Integrētā šļūtenes spole atvieglo šļūtenes uzglabāšanu, ļaujot to vienkārši satīt ar kloķa palīdzību. Pēc darba dārzā varat ērti novietot ratiņus garāžā.

Augstākās kvalitātes šļūtenes spoles komplekts ir nedaudz mazāks, jo tam nav veltņu. Pateicoties noņemamajai šļūtenes spolei un laistīšanas smidzinātāju un sprauslu uzglabāšanas iespējai, varēsiet ērti uzglabāt visus nepieciešamos piederumus, neaizņemot pārāk daudz vietas.

Šļūtenes spole aizņems vēl mazāk vietas, pateicoties darbībai ar kloķi vai automātiskai darbībai, kas ļauj automātiski satīt šļūteni, ievelkot to.

Laistīšanas ratiņi

Funkcionāla un neuzkrītoša sistēma

Aizmirstiet par iestrēgšanu un nepievilcīgām ierīcēm: Sienas stiprinājuma īpaši plakanais dizains izskatās ļoti diskrēts. Premium Hose Box CR 7.220 Automatic var droši piestiprināt un atkal noņemt.

Laistīšanas ratiņi

Ērti pielāgojama

Pateicoties regulējamai grozāmajai atdurei, Premium CR 7.220 automātiskās šļūtenes spoles rotācijas diapazonu var samazināt pa 30° soļiem. Tādā veidā tiek novērsti iespējamie bojājumi.

Laistīšanas ratiņi

Īpaši kompakta

Ideāli piemērots balkonam: Pateicoties nelielajam svaram un kompaktajam izmēram, kompaktās CR 3.110 balkona šļūtenes spoles transportēšana ir bērnu spēle.

Laistīšanas ratiņi

Vienmēr pie rokas

Nekādas nekārtības, nekādas apgrūtinošas meklēšanas: Šļūtenes pakaramais un spole nodrošina pietiekamu uzglabāšanas vietu dārzkopības piederumiem.

