Produkti
Šļūteņu uzglabāšanas sistēmas
Akurāti uzglabātas un viegli pieejamas. Tādas Kärcher šļūteņu sistēmas kā kastes, ratiņi, spoles un pakaramie nodrošina drošu un akurātu šļūteņu uzglabāšanu. Tās novērš paklupšanas risku un gādā par to, lai Jums vairs nebūtu jāvelk un kaitinoši jāpārvieto šļūtene.
Nekas netraucē rūpēties par savu dārzu
Kärcher dārza šļūtenes ir bez izciļņiem, kā arī ārkārtīgi elastīgas un izturīgas. Mūsdienu šļūteņu ratiņi nodrošina ātru satīšanu un attīšanu.
Kärcher laistīšanas ratiņi
Lielāka mobilitāte, mazāk vilkšanas un stumšanas: Kärcher laistīšanas ratiņi padara dārza darbus daudz vienkāršākus. Tagad varat bez piepūles pārvietot laistīšanas šļūteni no punkta A uz punktu B, izmantojot laistīšanas ratiņus - jums vairs nebūs jāpiepūlas, velkot to cauri dārzam. Viegli un bez aizķeršanās pārvariet visus šķēršļus. Šļūteni var vienkārši atritināt un novietot dārzā. Garā šļūtenes daļa ir savienota ar krānu, un īsā šļūtene tiek izmantota laistīšanai.
Rezultāts: vairs nekādas kaitinošas šļūtenes vilkšanas cauri dārzam, laistīšanas ratiņi nevar apgāzties un izraisīt kaitējumu.
Mobilitāte un stils
Vienkārši novietojiet šļūtenes īsāko galu uz āķa, glabājiet piederumus tieši ierīcē un ērti pārvietojiet laistīšanas ratiņus uz nākamo lietošanas vietu.
Labāka manevrējamība
Vairs nekādas kaitinošas vilkšanas aiz šļūtenes: viegli un ērti apejiet šķēršļus, pateicoties jaunajiem laistīšanas ratiņiem.
Kompaktas ērtības
Jaunie Kärcher laistīšanas ratiņi aizņem ļoti maz vietas uzglabāšanai.
Droša novietošana
Šļūteni var droši nofiksēt ierīcē transportēšanai vai uzglabāšanai.
Kärcher šļūtenes uzglabāšanas sistēmas
Kärcher piedāvā dažādas šļūtenes uzglabāšanas sistēmas. Laistīšanas ratiņi ir klasisks palīgrīks dārzā un vienlaikus kalpo kā uzglabāšanas sistēma. Integrētā šļūtenes spole atvieglo šļūtenes uzglabāšanu, ļaujot to vienkārši satīt ar kloķa palīdzību. Pēc darba dārzā varat ērti novietot ratiņus garāžā.
Augstākās kvalitātes šļūtenes spoles komplekts ir nedaudz mazāks, jo tam nav veltņu. Pateicoties noņemamajai šļūtenes spolei un laistīšanas smidzinātāju un sprauslu uzglabāšanas iespējai, varēsiet ērti uzglabāt visus nepieciešamos piederumus, neaizņemot pārāk daudz vietas.
Šļūtenes spole aizņems vēl mazāk vietas, pateicoties darbībai ar kloķi vai automātiskai darbībai, kas ļauj automātiski satīt šļūteni, ievelkot to.
Funkcionāla un neuzkrītoša sistēma
Aizmirstiet par iestrēgšanu un nepievilcīgām ierīcēm: Sienas stiprinājuma īpaši plakanais dizains izskatās ļoti diskrēts. Premium Hose Box CR 7.220 Automatic var droši piestiprināt un atkal noņemt.
Ērti pielāgojama
Pateicoties regulējamai grozāmajai atdurei, Premium CR 7.220 automātiskās šļūtenes spoles rotācijas diapazonu var samazināt pa 30° soļiem. Tādā veidā tiek novērsti iespējamie bojājumi.
Īpaši kompakta
Ideāli piemērots balkonam: Pateicoties nelielajam svaram un kompaktajam izmēram, kompaktās CR 3.110 balkona šļūtenes spoles transportēšana ir bērnu spēle.
Vienmēr pie rokas
Nekādas nekārtības, nekādas apgrūtinošas meklēšanas: Šļūtenes pakaramais un spole nodrošina pietiekamu uzglabāšanas vietu dārzkopības piederumiem.