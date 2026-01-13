Augstspiediena mazgātājs K 2 Compact Car
Augstspiediena tīrītājs "K2 Compact Car" ir ideāli piemērots netīrumu noņemšanai, viegli transportējams, un tajā ietilpst komplekts automašīnai ar mazgāšanas birsti, putu sprauslu un šampūnu.
K2 Compact Car ir gan kompakts, gan jaudīgs. Šī augstspiediena tīrītāja kompaktais izmērs nodrošina izcilu mobilitāti un vietas ekonomiju. Automašīnas komplektā ietilpst mazgāšanas birste pelēkās plēves efektīvai noņemšanai no transportlīdzekļiem, putu sprauslas un automašīnas šampūns 500 ml saliekamā traukā. Funkcijās ietilpst sprūda pistole, 4 m augstspiediena šļūtene, smidzinātājs, netīrumu pūtējs ar rotējošu zīmuļa strūklu noturīgu netīrumu noņemšanai un ūdens filtrs, kas droši aizsargā sūkni no netīrumu daļiņu iekļūšanas.
Īpašības un ieguvumi
Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vākaŠļūteni var ērti uzkārt uz priekšējā pārsega.
Ērti iegulst plaukstāIekārtu ir viegli transportēt. Ja rokturis nav nepieciešams, to var iestumt korpusā.
Easy Connect funkcijaAugstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Stobri vienmēr būs viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Spiediens (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|180 x 219 x 389
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vienas strūklas uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 4 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Putu uzgalis
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Mazi automobiļi