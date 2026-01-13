Augstspiediena mazgātājs K 2 Compact Car

Augstspiediena tīrītājs "K2 Compact Car" ir ideāli piemērots netīrumu noņemšanai, viegli transportējams, un tajā ietilpst komplekts automašīnai ar mazgāšanas birsti, putu sprauslu un šampūnu.

K2 Compact Car ir gan kompakts, gan jaudīgs. Šī augstspiediena tīrītāja kompaktais izmērs nodrošina izcilu mobilitāti un vietas ekonomiju. Automašīnas komplektā ietilpst mazgāšanas birste pelēkās plēves efektīvai noņemšanai no transportlīdzekļiem, putu sprauslas un automašīnas šampūns 500 ml saliekamā traukā. Funkcijās ietilpst sprūda pistole, 4 m augstspiediena šļūtene, smidzinātājs, netīrumu pūtējs ar rotējošu zīmuļa strūklu noturīgu netīrumu noņemšanai un ūdens filtrs, kas droši aizsargā sūkni no netīrumu daļiņu iekļūšanas.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2 Compact Car: Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vāka
Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vāka
Šļūteni var ērti uzkārt uz priekšējā pārsega.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Compact Car: Ērti iegulst plaukstā
Ērti iegulst plaukstā
Iekārtu ir viegli transportēt. Ja rokturis nav nepieciešams, to var iestumt korpusā.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Compact Car: Easy Connect funkcija
Easy Connect funkcija
Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Piederumu novietne uz iekārtas
  • Stobri vienmēr būs viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6
Izmēri (G x P x A) (mm) 180 x 219 x 389

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vienas strūklas uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 4 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Putu uzgalis
  • Teleskopisks rokturis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Mazi automobiļi
