Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Smart Control Home *EU
K 5 Premium Smart Control: augstspiediena mazgātājs ar Bluetooth, lietotnes atbalsts, pastiprinātas darbības režīms papildu jaudai, G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistole, "trīs vienā" Multi Jet, šļūtenes spole. Ietver mājas komplektu.
Pateicoties integrētajam Bluetooth, K 5 Premium Smart Control augstspiediena mazgātāju var savienot ar lietotni Kärcher Home & Garden. Tas nozīmē, ka lietotājs tiek optimāli atbalstīts, izmantojot viedtālruni daudzās tīrīšanas situācijās un daudziem tīrīšanas uzdevumiem - tas ļauj sasniegt vēl efektīvākus tīrīšanas rezultātus. Lietotne nodrošina daudzas noderīgas funkcijas, piemēram, lietotnes konsultantu ar noderīgiem padomiem un ieteikumiem, montāžas instrukcijām, apkopes un kopšanas instrukcijām, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Ierīcei ir arī papildu jaudas palielināšanas režīms, G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistole ar LCD displeju un "trīs vienā" Multi Jet izsmidzināšanas pistole. Spiediens tiek iestatīts vai nu tieši uz izsmidzināšanas pistoles, vai arī ar lietotnes konsultanta palīdzību tiek pārnests uz izsmidzināšanas pistoli. LCD displejā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts, vai var aktivizēt pastiprinātas darbības režīmu vai arī ierīce joprojām ir gaidīšanas režīmā. Ietver mājas komplektu ar virsmas tīrīšanas līdzekli T 5 un 1 litru akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Citas aprīkojuma detaļas ietver šļūtenes spoli ērtai lietošanai, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēmu, augstas kvalitātes alumīnija izbīdāmo rokturi un viegli pieejamu piederumu novietošanu stāvvietā.
Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
- Palielinātas jaudas (Boost) režīms palielina tīrīšanas efektivitāti un ietaupa laiku.
- Nodrošina spēcīgu tīrīšanu gadījumos, kad jāstrādā ar īpaši noturīgiem netīrumu traipiem.
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
- Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozēšanai.
- Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas.
- Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
- "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
