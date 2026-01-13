Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM
Nepārspējama veiktspēja. Augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdensdzeses motoru K 7 WCM jaudīgi un efektīvi nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un transportlīdzekļiem.
Jaudīga tīrīšana, kas Jūs pārsteigs. K 7 WCM ir ideāls (tīrīšanas) palīgs biežai lietošanai un noturīgiem netīrumiem. Jaudīgais ūdensdzeses motors ļauj iekārtai nomazgāt netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un lielākiem transportlīdzekļiem. Lai īpaši iedarbīgi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power uzgali var regulēt ar vienkāršu pagriezienu . Dubļu frēzei ir rotējoša punktveida strūkla, kas nodrošina jaudīgu bezkompromisa tīrīšanu pat grūti noņemamu netīrumu mazgāšanā . Iebūvētais ūdens filtrs uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām. Turklāt visus piederumus var uzglabāt tieši uz iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Nepārspējams sniegumsŪdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Mazgāšanas līdzekļa lietošanaAprīkojumā ietilpst iebūvēts mazgāšanas līdzekļu iesūkšanas mehānisms. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Akurāta uzglabāšanaŠļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|21.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 355 x 946
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza un akmens sienas
- Āra pakāpieni
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi