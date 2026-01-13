Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM

Nepārspējama veiktspēja. Augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdensdzeses motoru K 7 WCM jaudīgi un efektīvi nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un transportlīdzekļiem.

Jaudīga tīrīšana, kas Jūs pārsteigs. K 7 WCM ir ideāls (tīrīšanas) palīgs biežai lietošanai un noturīgiem netīrumiem. Jaudīgais ūdensdzeses motors ļauj iekārtai nomazgāt netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un lielākiem transportlīdzekļiem. Lai īpaši iedarbīgi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power uzgali var regulēt ar vienkāršu pagriezienu . Dubļu frēzei ir rotējoša punktveida strūkla, kas nodrošina jaudīgu bezkompromisa tīrīšanu pat grūti noņemamu netīrumu mazgāšanā . Iebūvētais ūdens filtrs uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām. Turklāt visus piederumus var uzglabāt tieši uz iekārtas.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM: Nepārspējams sniegums
Nepārspējams sniegums
Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM: Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Aprīkojumā ietilpst iebūvēts mazgāšanas līdzekļu iesūkšanas mehānisms. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM: Akurāta uzglabāšana
Akurāta uzglabāšana
Šļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 21.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 369 x 355 x 946

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Vario Power Jet uzgalis
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Ūdensdzeses motors
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Dārza un akmens sienas
  • Āra pakāpieni
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Automašīnas
  • Pārvietojamās mājas
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
