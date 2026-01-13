Augstspiediena mazgātājs K 5 WCM
Pārliecinošs sniegums. Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 5 WCM ar jaudīgu ūdensdzeses motoru ir ideāli piemērota netīrumu nomazgāšanai no celiņiem, terasēm un transportlīdzekļiem.
Pārsteidzoša veiktspēja . K 5 WCM ar jaudīgu un ilgmūžīgu ūdensdzeses motoru spēj nomazgāt netīrumus vienā acumirklī. Celiņus, terases un transportlīdzekļus var notīrīt nekavējoties, izmantojot dažādus uzgaļus. Iespējams regulēt ūdens spiedienu, vienkārši pagriežot Vario Power uzgali (VPS), lai panāktu virsmām īpaši pielāgotu tīrīšanu. Citas priekšrocības – dubļu frēzes rotējošā punktveida strūkla un ūdens filtrs, kas uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām.
Īpašības un ieguvumi
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
- Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Akurāta uzglabāšana
- Šļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|15.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 329 x 901
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza un akmens sienas
- Āra pakāpieni
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi