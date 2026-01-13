Augstspiediena mazgātājs K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – īpaši kluss, taču jaudīgs augstspiediena mazgātājs melnā krāsā un ar īpašiem piederumiem, lai atzīmētu uzņēmuma 90. gadadienu.
K Silent Anniversary Edition ir īpaši radīts par godu uzņēmuma 90. gadadienai. Inovatīvā klusā tehnoloģija samazina uztveramā trokšņa līmeni par 50 procentiem, salīdzinot ar citiem tās pašas klases augstspiediena mazgātājiem. Tādējādi Jūs varat tīrīt ar augstu spiedienu, netraucējot savas ģimenes vai kaimiņu ikdienas soli. Komplektācijā iekļautie trīs stobri piedāvā ideālu risinājumu ikvienam tīrīšanas uzdevumam. Izmantojot Vario Power uzgali, spiedienu var precīzi pielāgot jebkurai virsmai. eco!Booster sprausla ir ideāli piemērota jutīgām virsmām, un, pateicoties par 50 % lielākai tīrīšanas jaudai salīdzinājumā ar parasto plakano strūklu, tā ietaupa ūdeni, enerģiju un laiku. Dubļu frēze ar rotējošo strūklu garantē rūpīgu noturīgo netīrumu tīrīšanu. Komplektācijā ietilpst arī pistole, sešus metrus garā PremiumFlex augstspiediena šļūtene, putu uzgalis, mazgāšanas birste un 500 ml auto šampūns. Kompakto K Silent Anniversary Edition var uzglabāt telpās vai ārpus tām, neaizņemot daudz vietas.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva klusā tehnoloģijaPar 50 procentiem mazāks trokšņa līmenis, salīdzinot ar citām tās pašas klases iekārtām. Patīkamāka skaņa salīdzinājumā ar citām tās pašas klases iekārtām.
PremiumFlex augstspiediena šļūteneViegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Kompakta un viegla iekārtaVar viegli uzglabāt gan iekštelpās, gan ārpus telpām Viegli pārvietojams pielāgojamai tīrīšanai.
Ērta piederumu glabāšana
- Šļūtene, stobri un pistole ir ērti, kārtīgi un kompakti uzglabājami.
kabeļu uzglabāšanas nodalījums
- Ātri un viegli izritiniet un saritiniet strāvas kabeli.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir viegli un ātri pievienojama un atvienojama no pistoles un iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens ( /bar)
|20 / maks. 130
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|313 x 262 x 419
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, automašīnas šampūns (0,5 l)
- Putu uzgalis: 0.3 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- eco!Booster
- Augstspiediena šļūtene: 6 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Kabeļa uzglabāšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Kukaiņu tīkliņš
- Mazi automobiļi
- Velosipēdi