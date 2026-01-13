Augstspiediena mazgātājs K 7 Power Home
Augstpiediena mazgātājs K 7 Power Home ar ūdensdzeses motoru ir ideāla iekārta biežai lietošanai un ievērojama netīrumu daudzuma notīrīšanai no celiņiem, velosipēdiem vai automašīnām.
K 7 Power Home ir aprīkots ar ūdensdzeses motoru un ir paredzēts biežai tīrīšanai, kā arī ievērojama netīrumu daudzuma nomazgāšanai no celiņiem, peldbaseiniem, velosipēdiem vai lielām automašīnām. Plašajā aprīkojuma klāstā ietilpst pistole ar praktisku Quick Connect savienojumu, 10 metrus gara augstspiediena šļūtene, ūdens filtrs, kas aizsargā sūkni, Vario Power uzgalis (VPS) un dubļu frēze ar rotējošu punktveida strūklu. Ūdens spiediena lielumu var regulēt uz VPS, vienkārši rotējot, pagriežot uzgali, un dubļu frēze ļauj ātri tikt galā ar pat visnoturīgākajiem netīrumiem. Komplektā mājai ietilpst T 7 virsmas tīrītājs un 1 litrs "trīs vienā" akmens tīrīšanas līdzekļa. Citas priekšrocības: Plug 'n' Clean mazgāšanas līdzekļa sistēma, alumīnija teleskopiskais rokturis un novietni viegli pieejamiem piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnijaAlumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaPlug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Quick ConnectAugstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Ērta un vietu taupoša piederumu novietne.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|25
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|458 x 330 x 666
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
- Āra pakāpieni
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Dārza un akmens sienas
- Pārvietojamās mājas