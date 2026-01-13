HT 6 M

Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, īpaši platu pamatni un precīzu šļūtenes vadīklu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.

Īpašības un ieguvumi
HT 6 M: Augsta stabilitāte un izturība
Pateicoties īpaši platai pamatnei un zemam šļūtenes ratiņu smaguma centram.
HT 6 M: Šļūtenes vadīkla
Vieglai šļūtenes iztīšanai un uztīšanai.
HT 6 M: Metāla spole
Garantēta izturība un ilgmūžība.
Praktisks sprauslu turētājs
  • Sprauslas un smidzināšanas stobrus var uzkārt uz sienas balsteņa, lai tos būtu ērti uzglabāt.
Ātrās atbrīvošanas svira teleskopiskā roktura fiksēšanai
  • Kompakta uzglabāšana.
Neslīdošs ergonomisks rokturis
  • Ērta rokturi vieglai lietošanai.
Salokāma kloķa rokturi
  • Kompakta uzglabāšana.
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
  • Novērš šļūtenes savīšanos, nodrošinot maksimālu ūdens plūsmu.
Fiksācija šļūtenes galos
  • Pēc lietošanas nav ūdens noplūdes.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes ietilpība spolē (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Krāsa melna
Svars (kg) 2.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 565 x 475 x 896

Aprīkojums

  • Metāla šļūtenes spole
  • Šļūtenes vadīkla
  • Uzgaļa turētājs
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Vidēji lielām un lielām platībām
Piederumi
