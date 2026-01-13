Šļūtenes turētājs
Pie sienas montējams šļūtenes turētājs, kas ļauj ietaupīt vietu šļūteņu uzglabāšanai. Ar sprauslu un smidzināšanas stobru turētājiem, piemērots visām parastajām dārza šļūtenēm.
Īpašības un ieguvumi
Praktiska un vietu taupoša šļūtenes uzglabāšana
- Viss ir sakārtoti uzglabāts vienā vietā.
Uzgaļa turētājs
- Laistīšanas piederumi vienmēr ir pa rokai.
Piecu gadu garantija
- Izturīgs.
Izturīgs pret UV starojumu un salu
- Gatavs lietošanai jebkurā gadalaikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Skrūvju attālums sienas montāžai (mm)
|115
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|286 x 144 x 240
Aprīkojums
- Uzgaļa turētājs
- Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Mazām un vidējām platībām