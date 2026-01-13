Šļūtenes turētājs Plus
Izturīgais, pie sienas piestiprināmais šļūteņu turētājs, kas ļauj ietaupīt vietu šļūteņu uzglabāšanai, ir aprīkots ar sprauslu un smidzināšanas stobru turētājiem, kā arī uzglabāšanas nodalījumu laistīšanas vai dārza piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Praktiska un vietu taupoša šļūtenes uzglabāšana
- Viss ir sakārtoti uzglabāts vienā vietā.
Uzgaļa turētājs
- Laistīšanas piederumi vienmēr ir pa rokai.
Uzglabāšanas nodalījums krāna adapteriem, savienotājiem un dārza cimdiem
- Laistīšanas piederumi vienmēr ir pa rokai.
Piecu gadu garantija
- Izturīgs.
Izturīgs pret UV starojumu un salu
- Gatavs lietošanai jebkurā gadalaikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Skrūvju attālums sienas montāžai (mm)
|115
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|286 x 144 x 326
Aprīkojums
- Uzgaļa turētājs
- Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Mazām un vidējām platībām