HR 2.10 Set
Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.
Īpašības un ieguvumi
Salokāma kloķa rokturi
- Kompakta uzglabāšana.
Kompakts izmērs
- Var viegli uzglabāt
Gatavs tūlītējai lietošanai
- Komplektācijā iekļauti laistīšanas piederumi.
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
- Novērš šļūtenes savīšanos, nodrošinot maksimālu ūdens plūsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|10
|Šļūtenes diametrs (mm)
|13
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 30 (1/2") / maks. 20 (5/8") / maks. 15 (3/4")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 475 x 350
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums: 3 Gabals(i)
- Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
- G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
- Sprausla: 1 Gabals(i)
- PrimoFlex šļūtene 1/2": 10 m
Aprīkojums
- Komplekts
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Mazām un vidējām platībām