HR 4.30 Set
Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni, piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.
Īpašības un ieguvumi
"Divi vienā" funkcija: pie sienas montējama un pārvietojama šļūtenes spole vienā iekārtāŠļūtenes uzglabāšana pie sienas, kā arī mobila lietošana dārzā.
Praktisks sprauslu turētājsSprauslas un smidzināšanas stobrus var uzkārt uz sienas balsteņa, lai tos būtu ērti uzglabāt.
Sienas balstenisVienkārša un ātra uzglabāšanas vienības uzstādīšana.
Salokāma kloķa rokturi
- Kompakta uzglabāšana.
Kompakts izmērs
- Var viegli uzglabāt
Gatavs tūlītējai lietošanai
- Komplektācijā iekļauti laistīšanas piederumi.
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
- Novērš šļūtenes savīšanos, nodrošinot maksimālu ūdens plūsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|30
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Skrūvju attālums sienas montāžai (mm)
|160
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|363 x 475 x 500
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums: 3 Gabals(i)
- Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
- G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
- Sprausla: 1 Gabals(i)
- PrimoFlex šļūtene 1/2": 30 m
Aprīkojums
- Komplekts
- Uzgaļa turētājs
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Mazām un vidējām platībām