HBX 4.15 Automatic
Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.
Īpašības un ieguvumi
FlexChange
- Bez skrūvēm, bez instrumentiem, bez stresa: ar unikālo Kärcher FlexChange sistēmu šļūtenes spoli var noņemt no sienas balsteņa vai šļūtenes tapas dažu sekunžu laikā (piemēram, ziemā).
Izturīgs un noņemams sienas balstenis
- Izmantojot izturīgus materiālus ar metāla kodolu, tiek nodrošināta ilgstoša izturība un stabilitāte.
Šļūtenes izvads spoles apakšā
- Labāka aizsardzība pret laikapstākļiem un ilgāks kalpošanas laiks.
Šļūtenes uzglabāšana
- Pavelciet īsi aiz šļūtenes gala, un mehānisms to pilnībā automātiski satīs spolē. Maksimāls komforts bez mezgliem, līkumiem vai netīrām rokām.
Pie sienas montējama šļūtenes spole ar 180° kustības brīvību
- Uzstādīta uz sienas balsteņa, šļūtenes kaste var pagriezties par vairāk nekā 180°. Tas nodrošina maksimālu kustības brīvību, laistot dārzu.
Praktisks sprauslu turētājs
- Sprauslas un smidzināšanas stobrus var uzkārt uz sienas balsteņa, lai tos būtu ērti uzglabāt.
Integrēta šļūtenes bremze
- Automātiskā šļūtenes ievilkšana ir apvienota ar bremzi, lai šļūtene tiktu automātiski ievilkta atpakaļ šļūtenes spolē kontrolētā un lēnā veidā.
Integrēta šļūtenes vadība
- Bez savīšanās un mezgliem: šļūtene tiek ievilkta vienmērīgi un vadīta.
Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Ergonomiskais rokturis ļauj viegli pārvietot šļūtenes spoli ar vienu roku.
Gatavs tūlītējai lietošanai
- Komplektācijā iekļauti laistīšanas piederumi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|15
|Šļūtenes diametrs (mm)
|11
|Savienošanas šļūtene (m)
|1.5 (1/2")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Skrūvju attālums sienas montāžai (mm)
|79
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|7.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|781 x 220 x 541
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums: 2 Gabals(i)
- Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
- G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
- Sprausla: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Komplekts
- Automātiska šļūtenes uztīšana
- Šļūtenes vadīkla
- Uzgaļa turētājs
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
- PrimoFlex savienojuma šļūtene: 1.5 m
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4 Terases tīrītājs
- PCL 6
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Mazām un vidējām platībām