HBX 5.25 Automatic
Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.
Īpašības un ieguvumi
FlexChangeBez skrūvēm, bez instrumentiem, bez stresa: ar unikālo Kärcher FlexChange sistēmu šļūtenes spoli var noņemt no sienas balsteņa vai šļūtenes tapas dažu sekunžu laikā (piemēram, ziemā).
Praktisks sprauslu turētājsSprauslas un smidzināšanas stobrus var uzkārt uz sienas balsteņa, lai tos būtu ērti uzglabāt.
Šļūtenes uzglabāšanaPavelciet īsi aiz šļūtenes gala, un mehānisms to pilnībā automātiski satīs spolē. Maksimāls komforts bez mezgliem, līkumiem vai netīrām rokām.
Šļūtenes izvads spoles apakšā
- Labāka aizsardzība pret laikapstākļiem un ilgāks kalpošanas laiks.
Pie sienas montējama šļūtenes spole ar 180° kustības brīvību
- Uzstādīta uz sienas balsteņa, šļūtenes kaste var pagriezties par vairāk nekā 180°. Tas nodrošina maksimālu kustības brīvību, laistot dārzu.
Izturīgs un noņemams sienas balstenis
- Izmantojot izturīgus materiālus ar metāla kodolu, tiek nodrošināta ilgstoša izturība un stabilitāte.
Integrēta šļūtenes bremze
- Automātiskā šļūtenes ievilkšana ir apvienota ar bremzi, lai šļūtene tiktu automātiski ievilkta atpakaļ šļūtenes spolē kontrolētā un lēnā veidā.
Integrēta šļūtenes vadība
- Bez savīšanās un mezgliem: šļūtene tiek ievilkta vienmērīgi un vadīta.
Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Ergonomiskais rokturis ļauj viegli pārvietot šļūtenes spoli ar vienu roku.
Gatavs tūlītējai lietošanai
- Komplektācijā iekļauti laistīšanas piederumi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|25
|Šļūtenes diametrs (mm)
|11
|Savienošanas šļūtene (m)
|1.5 (1/2")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Skrūvju attālums sienas montāžai (mm)
|79
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|10.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|810 x 220 x 595
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums: 2 Gabals(i)
- Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
- G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
- Sprausla: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Komplekts
- Automātiska šļūtenes uztīšana
- Šļūtenes vadīkla
- Uzgaļa turētājs
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
- PrimoFlex savienojuma šļūtene: 1.5 m
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Vidēji lielām un lielām platībām